belli ki, Corona sonrasıTürkiye'nin yapacağıkesmek üzere,tekrarbaşladılar. Son günlerde ardı ardınagelen manidar olayların derinliğinebakınca, arka planda, yabancıistihbarat örgütlerinin devşirdiğikaranlık odakların harekete geçtiğinigörmekteyız. Haçlı siyonistler, çokiyi bildiğimiztoplumsal huzurve güvenliğimiz için milletimizle el elevererek kardeşlik ve barış atmosferinibozmayı hedeflemektedir. Önce,Diyarbakır Kulp'ta ve Bursa'daşehit edilen polislerimiz üzerinden'güvenlik güçlerine yönelik karalamave iftira kampanyası düzenlemeylebaşlatıldı, yani kaos tezgahı.üzerinden kurgulanan bir sinsi planın ardından 'ısrarla' Kürtçe şarkı dinleyen gencin öldürülmesi olarak sosyal medyada yansıtılması, hakikatın kirli bir algı operasyonuna kurban edilmek istendiğini göstermektedir. Kamu güvenliğini sağlayan güvenlik güçlerimize yönelik sistematik bir şekilde yürütülen karalama ve iftira kampanyaları,bağımsız değildir. Ardından, yabancı medya,özellikle Almanya merkezli yayınlarla, birliğimizi hedef almaktadır.Türkiye'deki olayları kaşıyanözellikle dikkat çekiyor.başlığını atan Deutche Welle,mimarlığına soyundu.Neymiş... Türkiye'de son dönemde şiddet olayları ciddi bir tehdit oluşturuyor muş.Peki Türkiye'de şiddet neden artıyor, bireysel silahlanmaya ilişkin veriler ne gösteriyor? Türkiye'de 20 milyonun üzerinde silah bulunduğunu, bu silahların yüzde 90'ının ise ruhsatsız olduğunu söyleniyormuş...Türkiye'de, 2014-2019 yıllarında 188 bin 425 olayda ateşli silah kullanılmış. Bireysel silahlanma her yıl yüzde 3,5 ila yüzde 5 arasında artıyormuş.DW Türkçe'ye konuşan 25 ve 26.Dönemolan birdemiş ki, son dönemde ateşli silahlara yönelik düzenlemeler silah alımını teşvik ediyormuş.Dr. unvanı olan bu zat aslında şaşırtmıyor.in altına planlı bir haber daha yerleştiriyor.yikarıştırma haberiden. Konuşan kişi iseİşte Psikolojikharp teknikli haberlerin içine silahıyerleştiriyorlar.kalkışmasında da bunu yapmışlardı.nin, Devletimizi, kamu huzur ve güvenliğini zaafiyete uğratmalarına, yalan haberlerle ve algı operasyonlarıyla zihinlerimizi işgal edip bizi esir almasına asla müsaade edilmeyecektir.Milletimiz üzerinde oynanmak ıstenen KAOS planlarını yeniden paçavraya çevirmeye kararlıyız.Başta Cumhurbaşkanımızülkemizin huzur ve güvenliği içinel ele vererek kardeşlik ve barış atmosferini bozmayı hedefleyen karanlık odaklara geçit vermeyecektir.