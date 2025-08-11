Instagramda ilginç bir video vardı. Darwin'in evrim teorisinin bir benzeri Batı başkentlerinden birinde caddelerde dolaşıyordu. Bir minibüsün arkasına boya ile resimler yapmışlardı. Altına da "İsrail'in evrimi" diye yazmışlardır. Resimlerde beş hayvan figürü ard arda sıralanmıştı. İlk resimde domuz vardı. Domuz bir sonrakinde başkalaşıyor ve evrim geçirmeye başlıyordu. Finalde ise bir insana dönüyordu. Yani İsrail'in domuzdan bu hale dönüştüğünü birileri Batı başkentlerinde slogan ve resimlerle caddelerde dolaştırıyordu. O video binlerce beğeni alıyordu.

2. Dünya savaşında zulüm gören bir topluluk şimdi en ağır figürlerle zalime evrilmekle suçlanıyordu.

İsrail'i bu rezil hale İsrail getirdi. Başbakan Netenyahu'nun oğlu bir tweet atıyordu. Belli ki babası yazdırmıştı o tweeti. Joe Biden ABD Başkanı olduğu dönemde Netenyahu'nun oğlu tarafından İsrail'de darbe yapmaya ve babasını indirmeye çalışmakla suçlanıyordu. Sokaklar karışmıştı İsrail'de.

MOSSAD'ın en üst düzey isimlerinden tutun generallere kadar önüne gelen "Her an bir iç savaş yaşayabiliriz.

Geldiğimiz nokta bu" açıklamaları yapıyordu.





Bu günlere geldiğimizde Netenyahu katili, sırf yargılanmamak için önüne gelen ülkeye saldırıp, ülkeyi sürekli savaş modunda tutup, seçimleri erteliyor.

Böylece iktidarını sonsuza kadar sürdüreceğini zannediyor. Ancak kaçış yok. Kendisinin hem de ülkesinin sonunu hızlandırıyor. Saldırıları bittiği anda sokaklar karışacak, birbirlerini yiyecekler. İsrail için şu anda en büyük tehdit İsrail'in ta kendisidir. Bunun farkında değiller. Ülke öyle hale geldi ki, milyonu geçti kaçanlar. Terk edenleri gittikleri ülkelerde, büyük gösteriler ve "Ülkemizden defolun" sloganları karşılıyor. Sporcuları yurt dışında saldırılara uğruyor. Başbakanlarının gidebileceği çok az ülke kaldı. Dünyanın nerdeyse tamamı, Netenyahu ziyaret edip uçaktan inse havalimanında tutuklayıp kodese atacak. İsrail'de her ay 10 asker intihar ediyor.

26 bini psikolojik olarak tam 86 bin İsrail askeri tedavi altında. Amerika'da okullarda Yahudi öğrencileri kovalıyor, aşağılıyorlar. "Defolun, İsrail'e ölüm" sloganları ile hem de. Babaları ne yapacaklarını şaşırıyor, ortak watsapp grupları kurup nasıl çocuklarını koruyabileceklerine dair birkaç yıldır kafa patlatıyor, çaresizliklerini dile getirip korkuyla yaşıyor. Taciz ve saldırıya uğramayan Yahudi hemen hemen yok gibi. Yani aslında İsrail sadece kendi ülkesindeki Yahudileri değil dünyadaki tüm soydaşlarını tehdit eder bir hale geldi. Artık Batı'daki Siyonist medya bile "Soykırımı" ima edip, İsrail'in İsrail'e verdiği zararı manşetlerine taşıyor, kendini sıyırmaya çalışıyor.

Alan Shebaro ABD özle kuvvetlerinde görev yapmış bir isimdi. Gazi madalyası vardı. Keskin nişancı olduğunu belirtiyor ve bir konferansta "Savaşı bilirim. Filistin'de yaşananlar bir savaş değil soykırımdır" diye haykırıyordu.

Bugüne kadar İsrail deyince korkan ve susan akademisyenlerden siyasetçilere kadar önüne gelen Siyonizm katliamlarına tepki göstermeye başlıyordu.



Okullarda öğretmenler öğrencileri İsrail'e karşı öfkeye yönlendiriyordu.

ABD'li senatör Bernie Sanders "İsrail Gazze'de 18 bin 500 çocuğun katilidir. Biz de bu savaş suçlarına rağmen İsrail'e çocukları öldürsün diye 22 milyar dolardan fazla para aktardık. Amerikalı vergi mükelleflerimizin paraları çocukları aç bırakmak, okulları bombalamak, yardım bekleyen aç insanları öldürmek için kullanılıyor" diye çığlık atıyordu. Başkan Trump da geçtiğimiz günlerde "ABD'de yükselen İsrail'e öfkenin sorumlusu ben değilim" diyerek hem İsrail yönetimini uyarıyor hem de kendini sıyırmaya çalışıyordu.

Çünkü soykırım yüzünden öfke ve nefret ülkesinde dalga dalga büyüyordu.

Ve belki birgün ABD'yi yönetenleri de vuracaktı.



İsrail'e Filistinli çocuk öldürmeye giden bir Amerikalı geri döndüğünde saldırıya uğruyor, evi ve arabası yakılıyordu. Japonya'dan tutun Avustralya'ya kadar her yerde yüzbinler sokaklara dökülüp ülke tarihlerinin en büyük gösterilerine şahit oluyordu. Öfkeli yığınlar "Katil İsrail" diye bağırıyordu.

Yunanistan'da bile başkent Atina'da duvarlara "İsrail katillerini durdurun" sloganları yazılmaya başlıyor, İsrail elçisi belediye başkanına "Yazıları silin" çağrısı yapıyordu. Atina belediye başkanı ise "Çocuk katillerinden ders mi alacağız" cevabını veriyordu. İsrail'in hava yolu şirketi El Al'ın Paris'teki ofisine "El Al Soykırım hava yolları" yazılıyordu. Büyük panik yaşayan çalışanlar ofisi terk ediyordu. İsrail'i bu rezil ve aşağılık duruma Netenyahu'nun koltuğunu koruma uğruna soykırıma yönelmesi ve devleti teröriste dönüşüp evrim geçirmesi neden olmuştu.

Ancak bu cücük kadar ülke bilmiyordu ki dünya 1'den binlerce kat daha büyüktü.

Kendi oluşturdukları öfke ve nefret denizi yarılacak ve onları mutlaka yutacak.

Çünkü bu kadar zulmün sonunda firavun gibi secde bile etseler o yarılan denizin üzerlerine kapanmasından kurtulmaları asla mümkün değil.