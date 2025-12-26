Bugün size Robert'ı anlatacağım. Yahudi kökenliydi ve Holokost'tan kurtulan bir aileden geliyordu. İsrail'e çok büyük maddi destekler sağladı.

Üniversiteler, araştırma merkezleri, kültürel projeleri çok sevdiği İsrail'de hayata geçirdi. İngiltere'de yaptığı yolsuzluklardan elde ettiği yüz milyolarca doları Tel-Aviv'e bağışladığı öldükten sonra ortaya çıktı. İsrail siyasetçileriyle çok yakın kişisel ilişkileri vardı. İspanya'da "Lady Ghislaine" adlı teknesinde ölü bulundu. Ölümünden sonra Kudüs'te defnedildi.



Cenazeye, dönemin İsrail Başbakanı, bir yığın eski ve aktif üst düzey devlet yetkilileri ile MOSSAD tam kadro katıldı. Devlet töreniyle gömüldü. Bir iş insanı için olağanüstü derecede üst düzeyin katıldığı bir cenaze ender görülürdü. Robert İngiltere'de medya patronuydu ama Kudüs'teki cenaze törenine bakılınca sanki bundan çok daha fazla bir şeydi. Ne olabilirdi? İngiliz gazetecileri açıkladı cevabını. İngiltere Dışişleri kaynakları ve istihbarat örgütü MI6 elemanlarından aldıkları bilgiyi paylaştılar. "Robert MOSSAD ajanıydı" diye yazdılar. Ari Ben Menishe adlı MOSSAD ajanı da bu bilgiyi doğruladı. "Evet Robert bizim teşkilata çalışıyordu" dedi. "Çok sayıda görevde rol aldı. Hatta teknesinde ölü bulunması bile çok şüpheli" diyerek öldürüldüğünü ima etti. Dylan Howard, Melissa Cronin ve James Robertson üçlüsü bir kitap yazdı. "Ölüler konuşmaz ve sır vermez" adlı kitapta Robert için "MOSSAD ajanıydı" diye açıkça yazdılar.



Gordon Thomas ve Martin Dillon da bir kitabı piyasaya sürdüler. Kitabın adı "İsrail'in süper casusu"ydu ve tamamen Robert'ın nasıl MOSSAD ajanı olduğunu anlatıyordu. İsrail'i sarsan bir "Vanunu meselesi" vardı. Vanunu 1980'lerde İsrail'in Dimona nükleer tesisinde çalışan bir teknisyendi. İsrail'in gizlice nükleer silah ürettiğini gösteren fotoğraflar ve bilgiler elde etti. 1986'da bu bilgileri İngiliz gazetesi The Sunday Times'a verdi. Bu olay, İsrail tarihinde en büyük gizli bilgi sızdırma vakasıdır. The Sunday Times, Vanunu'nun ifşasını yayımlamadan hemen önce, Robert'ın baskısı ve müdahalesiyle karşılaştı. Robert "Bu yayın İngiltere'nin güvenliğini tehlikeye atar. İsrail ile ilişkiler ağır hasar alır, sakın yayınlamayın" diyordu. Sunday Times Robert'ten gelen baskıya rağmen Vanunu belgelerini aylar sonra yayınlandı.



MOSSAD Vanunu'nun peşine düştü, aradı ama bulamadı. Devreye Robert girdi. Vanunu'nun yerini, Roma'daki ev adresine kadar çalıştığı MOSSAD'a söyleyip yakalattı. İsrail Başbakanı ile doğrudan temasta olan ender ajanlardan biriydi Robert. İşte kızı Ghislaine'nin adını taşıyan 55 metrelik teknesinden denize düşüp ölmüş bulunan bu çok yönlü Robert, hayattayken kızına "Yavrucum Amerika'da bir adam var. Git onu tavla. İşimize çok yarayacak" dedi. Robert'ın İsrail aşkına yapmayacağı şey yoktu. Kızı gidip adamı tavladı. Sevgili oldular. İkisi birlikte Karayiplerde "Little Saint James" adasını satın alıp, saray gibi malikane kurdular.



Robert'ın hazırladığı projeyi hayata geçirdiler ve 18 yaşından küçük kızları buraya kaçırdılar. Amerika'nın ve dünyanın önde gelen siyasetçilerini, hatta başkanlarını, güç sahibi herkesi o adaya getirip kaçırdıkları reşit olmayan kızları sundular. Yatak odalarını tıpkı FETÖ gibi çekip MOSSAD'a gönderdiler. CIA ajanı David Steele ölmeden önce MOSSAD ajanı Robert Maxwell'in kızı Guilliana'yı kullanarak ele geçirdiği işadamı Epistein aracılığı ile elde ettiği görüntülerle şantaj yaparak İsrail'in tam 27 ülkeyi köleye çevirdiğini söyledi. CIA ve MI6'nın"Ghislaine operasyonu"yla teknesinden denize atılan Robert'ın ölüsü bile bugün ABD'yi sarsıyor. İsrail onun sayesinde elde ettiği binlerce sayfa şantaj görüntüsünü sızdırdı. Müttefikim dediği Amerika'yı, onu başkanını ve çok sayıda önemli ismini gömmeye çalışıyor. ABD'den aldığı binlerce ton bombayla Gazze'de 70 binden fazla kişiyi katleden İsrail, Robert projesi sayesinde gelen şantaj füzeleriyle de Washington'u her gün vuruyor. Beyazsaray'da ağır hasar var. Trump'ın Epistein ile fotoğrafları ortalığa saçılarak şantaj yapılıyor, hatta devirmeye uğraşıyorlar. Savaş ve kavga büyük.



Dış politikasını tamamen İsrail çıkarları üzerine kuran ABD, Tel-Aviv'in tasmalı köpeğe çevirdiği bir ülke olarak üzerine bir de her gün İsrail sopası ile dövülüyor ve dizayn ediliyor. Bir ülke bu kadar dünyanın en büyük "SÜPER AHMAĞINA" çevrilebilir mi? Evet çevrilir. ABD kongre üyesi Thomas Massie'nin gözlerini faltaşı gibi açarak "Epistein eliyle Trump ve onun destekçisi önemli isimler köşeye sıkıştırılmaya çalışılıyor. Hem bizim CIA hem de İsrail'in MOSSAD'ı bu işin içinde" demesi boşuna değil. Uyanmak için gözünü açmak gerekir. Uyanmaya başladılar!