ABD Savunma Bakanı Llyod Austin İsrail'e gitti. Tel-Aviv'de "Sivilleri korumak ahlaki bir meseledir" dedi. Yani sivil öldürmenin "Ahlaksızlık" olduğunu vurguladı. İşte bu aptalca açıklamalar ABD'yi dünya nezdinde tam bir "Süper Salak" durumuna düşürüyor. Sivilleri öldürmek sadece ahlaksızlık değil.

Hayvanlık, insanlık dışı bir savaş suçu, barbarlık ve hukuksuzluk aynı zamanda.

Cücük kadar İsrail, koskoca ABD'yi tüm dünyanın en salak ülkesi durumuna düşürmek için var gücüyle çalışıyor.

Ve ABD her saniye sürekli bu tuzağın içine çekiliyor.

Netenyahu yönetimi adeta ABD ile dalga geçiyor.

Nasıl mı? Gayet basit.

Bakın Beyazsaray'ın resmi yayın organı, ABD Savunma Bakanı Austin'in, Tel Aviv'de "Sivilleri korumak ahlaki bir meseledir" dediği saatlerde İsrail'in neler yaptığını sayfalarında nasıl paylaşıyor; "Hamas'ın kontrolündeki Gazze'deki sağlık yetkilileri, İsrail'in dün kuzeydeki en büyük mülteci kampı olan Cebaliye'yi vurduğunu ve en az 90 kişinin öldüğünü bildirdi.

Yetkililer ayrıca, Gazze Şeridi'nin güneyindeki bir hastanenin de dün hedef alındığını kaydetti.

Bir İsrail tank mermisi de Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'nin doğum binasına isabet etti ve 13 yaşındaki Dina Ebu Mehsen adlı bir kız çocuğu öldü." Şöyle bir düşünün… Milyonlarca insan Gazze'de sığınacak yer arıyor.

Binlercesi Cebaliye mülteci kampına gidiyor. Amerikan Savunma Bakanı, Gazze'nin yakınlarında sivilleri korumaktan bahsederken, aynı saatlerde İsrail geliyor Cebaliye kampındaki binlerce mültecinin üzerine AMERİKAN BOMBALARI yağdırıyor. 90 kişiyi Amerikan yardımı bombalarla katledip yüzlercesini yaralıyor. Şimdi bu manzara hem ABD savunma Bakanını hem de Amerika'yı salak yerine koymak, aptal durumuna düşürmekten başka ne olabilir? Güya sivillerin öldürülmesini engellemek için çırpınıyormuş gibi görünüp, İsrail'e binlerce ton bomba gönderen bir süper salaktan bahsediyoruz. Salaklar çünkü, bu sözde sivil koruma çalışmalarını dünya yiyormuş zannedecek kadar ahmaklar.

Tam 53 bin ton bomba atıldı Gazze'ye. Neredeyse tamamı Amerikan malı. Ve her dakika, her saniya "Made in Usa" yazılı bombalar sivillerin, kadınların, çocukların, bebelerin üzerine atılmaya devam ediyor. Salak gibi bir de Beyazsaray'ın resmi yayın organında yayınlıyorlar bu katliamı. Güya tarafsız yayıncılık yapıyorlarmış gibi kendilerini rahatlatmaya, dünyaya şirin görünmeye çalışıyorlar.

Başkan Erdoğan'ın "ABD'nin İsrail caniliğini durdurma konusunda tarihi sorumluluğu var" sözleri boşuna değil. Ancak bu sorumsuzlar sivil uçakları bile kargo aracına çevirip binlerce ton bombayı İsrail'e taşıdılar ve taşımaya devam ediyorlar.

Tarihi caniliği seçtiler.

Ardından İsrail'e gidip "Siviller öldürülmesin" gibi laflar edip, dünyaya "Bakın biz kadın, çocuk ve bebeleri korumaya çalışıyoruz" diye mesaj vermeye çalışıyorlar.

Yani dünyayı aptal zannederek yeryüzünün en geri zekalı ve beyinsiz ülkesi durumuna düşüyorlar. Geçmişte ellerindeki medya ile her türlü naneyi yiyip, milyonlarca insanın katline sebep olup, algı çalışmasıyla durumu kendi lehlerine çevirmeyi biliyorlardı. Ancak dünyada artık her şey değişti. Sosyal medya diye bir dünya tüm sınırları ortadan kaldırdı.

Artık kimin "KATİL" olduğu, bu katillere kimlerin silah yağdırarak ortak olduğunu bilmeyen, görmeyen yok.

Pulitzer ödüllü gazeteci Seymour Hersh, geçtiğimiz yıllarda Ortadoğu'da dengelerin değiştiğini belirterek "ABD, 10 ülkede araştırma yaptırdı.

Hepsinde de Recep Tayyip Erdoğan'ın o ülkenin liderinden bile daha fazla sevildiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın Kuzey Afrika ve Ortadoğu'nun sevilen tek lideri olması, ABD ve Rusya'yı yıkan bir süreç. Çünkü Türkiyesiz bir plan yapılması artık imkansız." diyordu. Peki biz neden bu hale geldik?

Cevabı gayet basit. Çünkü Türkiye son yıllarda sürekli mazlumların yanında yer aldı. Adeta onların sesi oldu.

Katillerin yanında yer alan ve onların sesi olan Amerikan nefreti ise tüm dünyada çığ gibi büyüyor. Bumerang gibi ABD'yi vuruyor. O yüzden "Sivilleri korumaya çalışıyoruz" gibi laflar edip, yüzlerine gittikleri her yerde tükürülmesini engellemeye çalışıyorlar. Ancak dünya Gazze'ye atılan 53 bin ton Amerikan bombasından haberdar. Bilmeyen yok. Bir cücük ülkeye esir düşmüş ABD'nin yaptığı hiçbir açıklamanın artık dünyada inanırlılığı da yok. O yüzden Süper Salaklar! Zavallı Llyod. Dünyanın en şapşal Savunma Bakanı durumuna düşürüldü İsrail tarafından.

İsrail Amerikan bombalarıyla sivilleri vururken aslında aynı saatte "Sivilleri korumak ahlaki sorumluktur" diyen bu Llyod şapşalını da vurdu.