Türk Seddi

OSMANLI Akdeniz'i el çırparak şak diye Türk gölü yapmadı. Yıllara yayılan bir düşünce, bir strateji çerçevesinde hayata geçirdi.

Barbaros Hayrettin Paşalar gittiler, Libya'yı oluşturan üç bölgeden biri olan Trablusgarp'ı boşuna almadılar. Trablusgarp'ı tutarsan, Akdeniz'in sahibi olur, uçacak sinek bile senden izin almak zorunda kalırdı. Öyle yaptılar.

Bugün Libya'ya neden gittiğimizi bizim muahelefet hala anlayamıyor. Ya da anlıyor ama Batı ağzıyla konuşmaktan zevk alıyor. Aynı muhaletin, Somali'ye neden gittiğimiz veya Cibuti'ye neden üs kurduğumuz umurunda değil.

Hatta devamlı "Ne işimiz var oralarda" diyorlar.

Bir bakıyoruz aynı cümle Avrupa ve Amerika'dan da geliyor. Tuhaf mı? Değil!

Ulusalcı CHP ile, PKK'nın kontrolündeki HDP'yi, Türkçü Meral Akşener'i ve dindarları bir araya getirip muhalefet oluşturan Sam amcadır, Amerikan beynidir. Yanyana gelmesi mümkün olmayanları aynı otobüse bindirmek öyle her bababeynin harcı değildir. Şöyle bir düşünün, Amerika'nın bölgedeki silahlı ordusu haline getirilen terörist PKK'nın kahpeleri 13 Türk'ün kafasına kurşun sıkıyor. Bizim muhalefet nasıl bir tepki verecek diye bekliyorsunuz?

Sessizliği patron ABD bozuyor.

"Eğer öldürülme iddiaları doğruysa" diyerek laf olsun diye bir kınama. Ancak adam şeytanın ta kendisi... Algı oluşturacak, komutasındaki PKK'yı hedef olmaktan çıkarıp da Türkiye'ye nişan alacak ya... Fitneyi salıyor, "Eğer" diye başlayarak yılan gibi sokuveriyor. Nasıl davranacağını bilemez haldeki muhalefet hemen yılana sarılıyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti Başkanı'nı suçluyor.

Operasyona ortak oluyor.

"Devlet bu 13 kişiyi kurtarmak için ne yaptı" diye bağırarak papağana dönüyor. Amerikan ağzıyla konuşması da normal. Çünkü PKK ve onun oyuncağı HDP'yi yöneten ABD... Çünkü o PKK'nın HDP'si ile CHP'yi de İYİ Parti'yi de ortak yapan yine ABD... Devletin ne yaptığını soracağına, sen ne yaptın buna cevap versene.

HDP ile ortak olan sensin.

Söyle ortağına salsınlar 13 kişiyi. Yok... Yapmazlar...

Yapamazlar... PKK'ya bile tek kelime edemezler. Varsa yoksa Devlete saldırı... Çünkü patronları öyler istiyor.

"Aman ha elemanım PKK'ya laf edip ortaklığı bozmayın" diye... Şehit babaları çıkıyor "Devletin bombaları yalanını ortaya atanlar utanın.

Çocuklarımızın naaşına baktık kafalarında kurşun vardı. Bomba olsaydı paramparça olurlardı" diye haykırıyor. Bizim muahlefet nafile... "Eğer doğruysa" diyerek söze girip fitneci ağzıyla geviş getiren ABD'ye çanak tutuyorlar. Çünkü Türkiye operasyonları ile Azerbaycan'dan Orta Asya'ya, Çine koridor açtı. ��ünkü Türkiye, Ortadoğu'da bize set örmek için kurulan PKK'nın inlerine girip yol açıyor. Çünkü Türkiye Balkanlardan en fazla güçlenen ülke... Çünü Türkiye Akdeniz'de ve Afrika'da büyük duvar örüyor. İpekyolunun Türk Seddi oluyor. Pekinden Batı'ya gelecek trilyonlarca dolarlık malın en ucuz geçiş yolu biziz. Hayati önemimiz var. Türkiye açtığı koridorları, yolları, rayları, hakim olduğu denizleri kapatırsa Çin de Batı'da şapa oturur. Savaş İpekyolu'nun kontrolü savaşı...

Türkiye "Önce benim şartlarım" diyor. Düğme iliklemiyor. Bizi PKK'nın ortağı olan ortaklarla içeriden vurarak iplerine bağlamak istiyorlar.

Ama yok... Eski Türkiye artık yok... Yenisi de makas atıyor.

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