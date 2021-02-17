Tefik ABD

TERÖR örgütü PKK'nın alçakça, hunharca, canice ve insanlık dışı katliamı yüreklerimizi dağladı. Eli kanlı caniler, teröristleri destekleyenler, bu destekçilerle yanyana gelenler bu topraklarda daima kaybedecek. Hiç şüphersiz ki PKK alçaklarının arkasında Avrupa başkentlerinin yanısıra en başta Amerika var. 13 şehidimize gözyaşı döktüğümüz saatlerde, Amerikan ağır silahları Suriye'deki PKK kamplarına taşınıyordu. Hem de göstere göstere, pervasızca.

Aynı saatlerde de MİT Özbekistan'da operasyon düzenleyerek iki FETÖ'cüyü paketleyip Türkiye'ye getiriyordu. O iki FETÖ'cünün dünyadaki silah şirketleri ile yakın teması vardı.

PKK'ya silah temininde aracılık yapıyorlardı. Bağlı oldukları terör örgütü lideri de Amerika'da CIA tarafından korunuyordu.

Dindar görünümlü hainlerle, PKK'lı katiller Washington'da pişirilen aynı çorbadan içiyorlardı. İkisinin de ipi ABD'deydi. İkisi da aynı merkezden CIA'dan besleniyordu. ABD hem kendisi PKK'ya aleni silah götürüyor, hem de FETÖ'cü tüccarları kullanarak Türk askerine, insanına sıkılacak mermilerin taşıyıcısı oluyordu.

Suriye'den Amanoslara giren ve öldürülen PKK'lıların elindeki silahları veren ABD değil miydi? Sadece bu kadar mı? ABD'nin Türkiye düşmanı teröristlerin patronu olduğu artık o kadar açık ki, örgüt isimlerini değiştirerek oynadıkları İDİOT oyunları ve söyledikleri yalanların bir gram karşılığı yok artık bu topraklarda yaşayanlar üzerinde. Sadece PKK ve FETÖ mü? Kesinlikle hayır.

Türkiye'den topladıkları tam 14 yasadışı silahlı sol terör örgütünü Suriye'de PKK önderliğinde bir çatı altında birleştirmedi mi? Marksist- Lenininist sol terör örgütleri kamplarını da Suriye'de Rasulayn, Kobani ve Kamışlı bölgelerinde kurmadı mı?

Amerikalı subaylar ve CIA uzmanları ile başta silah kullanımı olmak üzere bomba ve suikast konularında eğitim vermedi mi? Suriye'nin ABD kontrolündeki kuzeyi şu anda küresel anlamda terör eğitim yuvasına dönüşmüş durumda. ABD'nin kurduğu kamplar, yasa dışı silahlı sol örgütlerin Türkiye'deki silahlı örgütlenmeleri için bir eğitim sahası haline getirildi.

Karşımızda artık müttefik bir Amerika yok. 13 insanımızın katledilişine saatlerce sessiz kalıp, sonrasında işi bulandırıcı, terörist PKK'yı aklayıcı iftira niteliğindeki açıklamaları bile müttefiklik anlayışının ayaklar altına alındığının bir göstergesi.

ABD terörist besleyen terörist bir ülke haline geldi.

Müttefik'in "Müt"ü gitti sadece "Tefik" kaldı. Tefik "Yalancı" demek...

Tefik'in mumu artık yanmıyor.

Bu ülkede onlara kullanışlı elemanları dışında kimse inanmıyor.

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