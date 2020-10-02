Moskova Sovyetler dağıldıktan sonra bağımsızlık kazanan Ermenistan ve Azerbaycan'ı etkisi altında tutabilmek için anlaşmalar yaptı. Ermenistan'a "Güvenliğinize yardımcı olacağım" diyerek asker gönderip üs kurdu. Başlangıçta herşey Rusya adına iyi gidiyordu. Ancak bugün herşey eskisi gibi değil. Ermenistan şu dönemde Ruslar için büyük sorun, adeta kangrene dönüşmüş bir yara.

Şu anda Ermenistan Cumhurbaşkanı olan Armen Sarkisyan oraya boşuna oturtulmadı. Önceki gün sizlere bahsetmiştim. "Yunan Enerji Bakanını o koltuğa Amerikan enerji şirketi ExxonMobil oturttu. Yunanistan'ın Ege ve Akdeniz'de doğalgaz aramalarını Exxon yapacak ve bulursa yüzde 73'üne konacak. Anlaşma böyle" diye. Yahu bu oturtma nasıl olur diye bir düşünceye kapılmayın. Örnekleri çok. Mesela Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rothschild ailesinin bankasında yöneticiyken ve onu kimse tanımazken bir gecede ülkenin başına geçiriliverdi. Beyazsaray'ın resmi yayın organında bile Macron halkkında "Onun hakkında bilinen tek şey Rothschild hanedanlığının bankacılarından parlak bir çocuk olduğudur" diye yazılıyordu. Hakkında başka hiçbir şey bilinmediğine ve hanedanın elemanı olduğuna en resmi yerden vurgu yapılıyordu. Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan da bu hanedanın kullanışlı bir diğer elemanıydı. Aslında Armen'den bir önceki Cumhurbaşkanı da bir başka Sarkisyan'dı. Onun adı da Serj Sarkisyan'dı. Serj'in eşi Rita, Rothschild ailesi tarafından okutulmuştu. Çünkü Rita, Jacob Rothschild'in manevi kızıdır. Bu yakınlık çok eskiye dayanır. Dadayan ailesi, Ermenistan'ın gizli kodlarını en iyi bilen ailedir. Dadayanlar Serj Sarkisyan'ın eşi Rita'nın ailesidir. Rothschild hanedanı, Ermenistan'da güçlenirken, Dadayan ailesi sayesinde bunu başarmıştır. Dadayan ailesinin birçok üyesi askerdir. Askeri güç anlamında Ermenistan sıradan olsa da, ordu ülkede önemli söz sahibidir.

Rita Dadayan, Ermenistan'ın birçok kez uluslararası kredi almasını sağlayan kişidir. Serj Sarkisyan, 1983 yılında Rita ile evlendikten sonra önü açıldı. Rothschild ailesine, Londra'da 1 yıl danışmanlık yaptı. Hanedan onu Cumhurbaşkanlığına oturtup tam Erivan'ı Ruslardan koparmak üzereyken Ermenistan'da sokak olayları başladı. Serj Sarkisyan görevi bıraktı. Yerine Armen Sarkisyan geldi. Armen yarı İngiliz yarı Amerikandır. İngiltere'de büyükelçilik yapmıştır ve Kraliçe II. Elizabeth'in uşağıdır. Hanedan sayesinde Kraliçenin emireri olmuştur. Armen Sarkisyan aynı zamanda da ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yetiştirdiği bir piyondur... Armen Sarkisyan'a Chicago Üniversitesi'nde özel bir görevi altın tepside sunan ve CIA'ya bağlayan kişi Mike Pompeo'ydu. 9 ayda bu üniversitede Pompeo sayesinde kürsü kaptı. Armen İngiltere'de güç olan hanedanla yakın ilişkiler kurdu. Bu sayede İngiliz Petrol (BP), Alcatel, Telefonica, Bank of America, Merrill Lynch ve hanedana ait çok sayıda çokuluslu şirkette hala danışmanlık yapıyor. Rothschild'in Fransa ayağında da banka ve enerji şirketlerinde de yönetim kurulu üyelikleri görevini yürüterek hala maaş alıyor.

Dün bir Rus generalle konuştum. "ABD ve İngiltere, Armen'i kullanarak Ermenistan'ı Rusya'dan koparmak, tamamen Batı'ya bağlamak istiyor. Ermenistan'dan gelen ilk provakatif saldırıda boru hatlarının geçtiği Tovuz'u hedef aldılar. Azeri bir General ve Albay'ı öldürdüler. Nerede? Zırhlı bir aracın içinde? Neyle? Zırh delici füze ile. Acaba o füzeyi Gürcistan'da NATO ayağına gezinen Amerikalı askerler mi attı? Ermenilerin buna gücü var mı? Bunu iyi düşünün. Sarkisyan'ın kimlerden maaş aldığını da araştırın bir zahmet" dedi.

CIA'da "Ermenistan'ı Rusya'dan koparma masası" kurulduğunu, Erivan'ın Atina'ya bağlandığını söyledi. Ermenistan'da yaşayan 3 milyon kişi için her ay CIA tarafından Yunanistan üzerinden Erivan'a kişi başı 200 dolar gönderildiğini aktardı. Hedef Ermenistan'da bulunan 5 bin Rus askerini kovmak, Erivan'ı koparıp almak. Moskova'nın çatışmaya bu açıdan baktığını ve ulusal çıkarları nedeniyle örtülü olarak Azerbaycan'ın desteklemek zorunda olduğunu vurguladı. "Azeriler keşke Karabağ'ı bir günde halletseler" diye ekledi.

Batı Akdeniz'i de istiyor, Hazar havzasının zengin enerji yataklarını da... Kafkaslardan geçen boru hatlarını ve İpekyolunu kontrol etmek de.. Avrupa'nın Rusya doğalgazına bağımlılığını da durdurmak için çırpınıyor. Ankara'nın her defasında oyun bozucu olması kafa yedirtiyor. Ermenistan ise burada ölüme gönderilen bir zavallı. Dünyadan habersiz... Dünyadan göçertilen...