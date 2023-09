AHMET ÇAKAR

Şansalan tek kelimeyle mükemmeldi

Beşiktaş kazanmak zorundaydı, çok kötü bir ilk yarı oynadı, ne zaman ki golü yediler, 47. dakikadan sonra akılları başlarına geldi ve 3 puanı aldılar. İlk yarı çok düşük bir tempo ve sürekli gelen bir Kayserispor vardı. 47. dakikada Kayserispor öne geçti, hemen ardından da Beşiktaş önce kornerden gelen topu kafayla Aboubakar, birkaç dakika sonra da Salih'in mükemmel pasını iyi değerlendiren Chamberlain'in golüyle hayata döndü. Brugge maçında 1 puan alındı ama berbat bir futbol vardı. Eğer dün de bir puan kaybı yaşansaydı işler çok karışacaktı. Hakem Ali Şansalan dün tek kelimeyle kusursuz bir maç yönetti, bravo.



SARILAR DOĞRU, İKİSİ DE KIRMIZI OLMAZ

Fenerbahçe doludizgin devam ediyor. Maça baktığımızda da rahatlıkla hak ettiler diyebiliriz. Bir an olsun oyunun kontrolünü Alanyaspor'a bırakmadılar. Fazla bir pozisyon üretmedikleri devre biterken kalite ortaya çıktı. Dzeko ceza sahası içinde mükemmel bir pas verdi. İrfan Can da vurur gibi yapıp, yana çekip skoru getirdi. Takım savunmasına baktığımızda Fenerbahçe çok iyi. Livakovic fazla iş düşmemesine rağmen güven veriyor. Szymanski müthiş iyi niyetiyle her yerde. Sonuçta Fenerbahçe problemsiz yoluna devam ediyor.

Fenerbahçe'nin golünde VAR kontrolü uzun sürdü. Sebebi Dzeko'nun ayağı. Tadic'in ofsayt olmadığı belli ama Dzeko'nun durumu flu idi. Bu nedenle inceleme uzadı. Ama doğru karar verildi. Dzeko'ya ve İrfan Can'a verdiği sarı kartlar doğru. İkisi de kırmızı olmaz.

