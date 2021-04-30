AHMET ÇAKAR

Hakem hatası değil kural hatası var!

Sonunda bunu da gördük… Sezon başından beri Serdar Tatlı'nın hakemleri, olmayan elleri verdiler, açık penaltıları görmediler, bazen çizgileri yamuk çektiler ama dün gece bir skandala imza attılar. Maçta bir kural hatası var. FIFA oyun kuralları der ki, tabii ki kabaca söylüyorum, 'ofsayttaki bir oyuncu topa doğru hareketlendiğinde topa dokunmadan önce bir faulle karşılaşırsa onun ofsaytta olması söz konusu olmaz, pozisyon faulle cezalandırılır'. Dün gece aynısı oldu. Valencia, Tzavellas'ın önünde, ofsayt pozisyonunda top oraya doğru atılıyor, Valencia topa hareketleniyor, Tzavellas arkadan penaltıyı yapıyor. Ve Yaşar Kemal Uğurlu da haklı olarak penaltıyı veriyor. Ama o da ne! VAR müdahalesiyle penaltı iptal olup ofsayt veriliyor.

Eski yıllarda böyleydi ama bundan birkaç yıl önce kural değiştirildi. Yukarıda da belirttiğim gibi, ofsaytta bile olsan topa dokunmadığın sürece bir penaltıya maruz kalırsan ofsayt söz konusu olmaz, penaltı verilir.

Dün gece hakemler şaşırdı, beceremediler. Lig bitiyor artık, bırakın fahiş hataları, tuhaf kural hatalarına da imza atmaya başladılar. Kim ne derse desin, dün gece yapılan bir hakem hatası değildir. Hakem bir eli görmez veya penaltıyı yanlış değerlendirir, bunlar kabulümüzdür, hatadır ama hakem hatasıdır. Dün gece yaşanan ise tartışmasız kitapta yazdığının tam tersine verilmiş bir kural hatasıdır.

Peki şimdi ne olacak? İşi boğuntuya getirecekler, kem küm edecekler, Serdar Tatlı suyun altına yatıp konuşmayacak, iş boğuntuya gelecek. Haa bu penaltı verilse ve gol olsa Fenerbahçe yine de kazanır mıydı, onu bilemem. Nitekim ilk yarının son dakikasında Gökhan Gönül haklı olarak kırmızı kart gördü ama Alanyaspor, 10 kişilik Fenerbahçe'yi yenemedi, üstelik 3 topları da direkten döndü. Sonuçta Türk hakemleri artık iflas etmiş ve bitmiştir. Bunun da baş sorumlusu Serdar Tatlı MHK'si ve onu göreve getirenlerdir.

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