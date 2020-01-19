AHMET ÇAKAR

Spor ahlakı yerle bir oldu

Fenerbahçe çok ama çok önemli bir galibiyeti zor da olsa aldı ama dün gece akıllarda kalacak olay Vedat Muriqi'in yaptığı rezilliktir. Oyuna baktığımızda ilk yarıda rezil bir Fenerbahçe, ikinci yarının başında şahlanan, kanatları çok daha iyi kullanan bir Fenerbahçe ve Kruse ile bulunan güzel bir gol.

İlk yarıda Fenerbahçe'de kimse ne yaptığını bilmezken, ikinci yarı sağdan ve soldan çok daha iyi gelip, ayrıca Rodrigues'in süratini de kullanıp Gaziantep'i sahadan sildiler. Bu coşkulu dakikalarda da sağdan Vedat Muriqi ortaladı ve Kruse hem futbol zekası hem de tecrübesini konuşturup rakibin önünde kafayı çok iyi vurdu. Bu dakikadan sonra top bir orada bir buradaydı. Fakat Fenerbahçe oyunu bir türlü tutamadı. Art arda pozisyonlar verdi hatta golü de yediler ama VAR kararıyla gol iptal edildi ve iptal kararı kesinlikle doğruydu.

Maç öyle sıkıştı ki Antep her an beraberlik golünü bulacak derken Vedat Muriqi ile Fenerbahçe'nin üç puanını perçinleyen gol geldi. Ama ne olduysa bu dakikadan sonra oldu. Spor ahlakı, centilmenlik yerle bir edildi. Vedat Muriqi uzatma dakikalarında bilerek isteyerek kendini attırdı sonra da 80 milyonu aptal yerine koyarcasına hakem Hüseyin Göçek'e itirazlar etti. Tabii ki kimse yemedi ama bu davranış Vedat'ın alnında sportif bir kara leke olarak kalacaktır. Hiç yakışmadı.Bütün sempatisini, sözüm ona bir futbol şeytanlığı ile yerle bir etti. Maçın gerçek kahramanı Hüseyin Göçek'ti. Mükemmel bir maç yönetti.

VAR kararıyla iptal ettiği gol kararında haklıydı. Uzun yıllardır kendisini bu kadar başarılı görmemiştim.

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