CANLI | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

08:09 29 Ekim 2025

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.