CANLI | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, arama çalışmaları başlatıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi.” dedi.
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
5 KATLI BİNA!
GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.
"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"
A Haber muhabiri Hakan Süer son detayları aktardı.
Süer, "Büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgede inşaat çalışması olduğu biliniyor. Ardından büyük bir gürültüyle yaşanan binadaki çökme nedeniyle içerisinde iki aileden oluşan toplamda da 5 veya 6 kişi olduğu ve içlerinde çocuklar olduğunu da söyleyelim." dedi.
ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR MI?
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çöken binayla ilgili detayları aktardı.
Tepeci, “Şuanda binanın neden çöktüğü bilinmiyor. İçeride 5 kişilik bir ailenin kaldığı tahmin ediliyor. Ekipler hemen hızla müdahale etmek için o noktada.” ifadelerini kullandı.
OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- HAVA DURUMU SON DAKİKA | Meteoroloji'den bölge bölge sarı alarm: Kar, dolu, fırtına, sağanak sonrası pastırma sıcakları geliyor
- 29 Ekim trafiğe kapalı yollar listesi | Bugün hangi yollar, saat kaça kadar trafiğe kapanacak?
- Hakem Yunus Dursun kimdir, kaç yaşında, nereli? Kariyeri ve yönettiği maçlar
- Muhammed Selim Özbek kimdir, kaç yaşında, nereli? Hakem Muhammed Selim Özbek bu sezon hangi maçları yönetti?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI ŞİİRLERİ | 2-3-4-5 kıtalık kısa, uzun ve anlamlı 29 Ekim şiir seçenekleri
- Hakem Mehmet Ali Özer kimdir? PFDK’ya sevk edilen Mehmet Ali Özer kaç yaşında, nereli?
- TFF’nin bahis listesinde yer alan Egemen Artun kimdir, kaç yaşında, nereli? Yönettiği maçlar…
- Melih Kurt kimdir, kaç yaşında? Bahis listesinde ismi geçen Melih Kurt hangi maçları yönetti?
- Zorbay Küçük kimdir, hangi maçları yönetti? Alacağı ceza belli oldu mu?
- 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI MESAJLARI | Cumhuriyet’in 102. yılına özel yeni, kısa ve anlamlı mesajlar ve sözler
- 28 EKİM MAÇ TAKVİMİ | Bugün hangi maçlar var, saat kaçta başlayacak?
- Samsun Ladik Kaymakamı Tuğçe Orhan kimdir, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve kariyer yolculuğu