CANLI | Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Enkaz altında kalanlar var

CANLI ANLATIM YAŞAM
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 29.10.2025 07:43 Güncelleme: 29.10.2025 08:28
Gebze’de 5 katlı bina çöktü!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Enkaz altında kalanlar olduğu belirtilirken, arama çalışmaları başlatıldı. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada, "Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi.” dedi.

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 5 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

08:17 29 Ekim 2025

BİNANIN ESKİ HALİ ORTAYA ÇIKTI

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı.
08:10 29 Ekim 2025

5 KATLI BİNA!

A Haber canlı yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, binanın 6 değil 5 katlı olduğunu açıkladı.
08:09 29 Ekim 2025

GEBZE BELEDİYE BAŞKANI A HABER'DE!

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Büyükgöz, "Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlatıldı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi. Olay çok yeni içeriden aldığımız binaları eşleştirmeye çalışıyoruz. İçeride kaç kişi olduğu henüz net değil. 5 katlı bir bina kayıtlara göre araştırmalarımız devam ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor." dedi.

07:58 29 Ekim 2025

"BÜYÜK GÜRÜLTÜYLE ÇÖKTÜ"

A Haber muhabiri Hakan Süer son detayları aktardı.

Süer, "Büyük bir gürültüyle çöktü. Bölgede inşaat çalışması olduğu biliniyor. Ardından büyük bir gürültüyle yaşanan binadaki çökme nedeniyle içerisinde iki aileden oluşan toplamda da 5 veya 6 kişi olduğu ve içlerinde çocuklar olduğunu da söyleyelim." dedi.

07:57 29 Ekim 2025

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VAR MI?

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci çöken binayla ilgili detayları aktardı.

Tepeci, “Şuanda binanın neden çöktüğü bilinmiyor. İçeride 5 kişilik bir ailenin kaldığı tahmin ediliyor. Ekipler hemen hızla müdahale etmek için o noktada.” ifadelerini kullandı.

07:42 29 Ekim 2025

OLAY YERİNE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olay Gebze Güzeller mahallesinde meydana geldi. 6 katlı bina henüz bilinmeyen sebepten dolayı çöktü.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

07:41 29 Ekim 2025

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 6 katlı bina çöktü.

