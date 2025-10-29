29 Ekim 2025, Çarşamba
Dilara Bilir'in sağlık durumu çok iyi!
Kocaeli Gebze’de 7 katlı binanın çökmesiyle ailesini kaybeden 18 yaşındaki Dilara Bilir’in sağlık durumuna ilişkin detaylar netleşti. A Haber muhabiri Yusuf Gül’ün hastane önünden aktardığı bilgilere göre, Dilara yoğun bakımda tedavi görüyor ancak bilinci açık ve sorulara yanıt verebiliyor. Kendisine acı haber henüz verilmedi.