Anne Emine Bilir’in cansız bedenine ulaşıldı! Baba hala enkaz altında

Giriş: 30.10.2025 02:23
Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir'in cansız bedenleri çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya dair bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu. Ekipler anne Emine Bilir'in cansız bedenine ulaştı. Baba Bilir için çalışmalar sürüyor.
