A Haber Gebze’de yıkılan binanın olduğu bölgede! Enkazda zamanla yarış

Kocaeli Gebze’de bina çöktü. Enkaz altındakilere ulaşılmaya çalışılıyor. A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci olay yerinden detayları aktardı. Tepeci, “Bina gördüğünüz gibi tamamen yıkılmış durumda. Burası oldukça kalabalık. Ekiplerin bu noktadaki çalışması devam ediyor. İçeride vatandaşlar olduğunu biliyoruz. Binanın yan yattığını görüyorum. Hassas burunlu köpekle arama yapılıyor.” ifadelerini kullandı.

