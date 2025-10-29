29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de
Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de

Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 08:15
Gebze’de sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olaydan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi.” ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber'de
Katil İsrail şimdi de dijital Siyonizm ile sahada!
Katil İsrail şimdi de dijital Siyonizm ile sahada!
A Milli Kadın Futbol Takımı’na tebrik telefonu
A Milli Kadın Futbol Takımı'na tebrik telefonu
A Haber’de dikkat çeken yorum: Mesele artık yalnızca Gazze değil...
A Haber'de dikkat çeken yorum: Mesele artık yalnızca Gazze değil...
A Haber’de çarpıcı analiz: ABD’de esas savaş içerde!
A Haber'de çarpıcı analiz: ABD’de esas savaş içerde!
Bakan Kacır’dan Ardventure TEKMER mesajı: Güçlü bir zemin olacak
Bakan Kacır'dan Ardventure TEKMER mesajı: Güçlü bir zemin olacak
Katil İsrail’in saldırısında binalar yıkıldı
Katil İsrail’in saldırısında binalar yıkıldı
İsrail bu barışı hiç istemedi, amaçları süreci baltalamak!
"İsrail bu barışı hiç istemedi, amaçları süreci baltalamak!"
Gazze’den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!
"Gazze'den sonra sırada Lübnan var, çok gaddar bir saldırı başlayabilir!"
A Haber özel tasarım TOGG limuzini görüntüledi
A Haber "özel tasarım" TOGG limuzini görüntüledi
Kartalkaya davası ertelendi! duruşma 30 Ekim’de devam edecek
Kartalkaya davası ertelendi! duruşma 30 Ekim'de devam edecek
Kelle koltukta savunma ekosistemi inşa ettik
"Kelle koltukta savunma ekosistemi inşa ettik"
Daha Fazla Video Göster