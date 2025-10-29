29 Ekim 2025, Çarşamba
Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de
Gebze’de sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olaydan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi.” ifadelerini kullandı.