Gebze’de 5 katlı bina çöktü! Belediye Başkanı Büyükgöz A Haber’de

Gebze’de sabah saatlerinde 5 katlı bir bina çöktü. Olaydan sonra A Haber canlı yayınına bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Şu an bizim ekiplerimiz ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Bizim kayıtlarımıza göre binada iki aile toplamda 7 kişi yaşıyor. İçeride kaç kişi olduğu henüz netleşmedi.” ifadelerini kullandı.

