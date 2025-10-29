29 Ekim 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları Kocaeli Valisi İlham Aktaş: Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor
Kocaeli Valisi İlham Aktaş: Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor

Kocaeli Valisi İlham Aktaş: Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.10.2025 12:19
Gebze’de çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlham Aktaş, “Aynı aileden 5 kişi enkaz altında. Binanın çökme nedeni araştırılıyor. İçeriden bir vatandaşımızın sesi alındı ekiplerimiz ona ulaşmaya çalışıyor. 375 kişilik ekip bölgede görev yapıyor. Tüm teknolojik imkanlardan faydalanılıyor. Vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak istiyoruz. 9 bina tedbiren boşaltıldı. Olayın oluş nedeniyle ilgili elimizde somut bir veri yok teknik çalışmalar devam ediyor. Bu bina ile ilgili herhangi bir ihbar yok. 2012 yılında yapılmış bir bina.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kocaeli Valisi İlham Aktaş: Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor
Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor
"Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor"
Gebze’de çöken bina imalat kusuru mu?
Gebze’de çöken bina imalat kusuru mu?
Yapay zeka ile canlandırdı!
Yapay zeka ile canlandırdı!
Eşini ve kızını yaralayıp rehin aldı! Kaçarken...
Eşini ve kızını yaralayıp rehin aldı! Kaçarken...
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Çay ocağına pompalı tüfekle saldırı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Zincirleme trafik kazası: 1 yaralı
Sis tabakası şehrin üzerini kapladı
Sis tabakası şehrin üzerini kapladı
Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Yıldırım isabet eden evde yangın çıktı
Çarpıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Çarpıp hiçbir şey olmamış gibi kaçtı
Çöken binada son durum!
Çöken binada son durum!
Enkaz altında kalan isimler belli oldu!
Enkaz altında kalan isimler belli oldu!
Hatay’daki park kavgasında kaldırım taşlı saldırı
Hatay'daki park kavgasında kaldırım taşlı saldırı
Daha Fazla Video Göster