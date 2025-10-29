Kocaeli Valisi İlham Aktaş: Ekipler ses veren kişiye ulaşmaya çalışıyor

Gebze’de çöken bina ile ilgili açıklamalarda bulunan Kocaeli Valisi İlham Aktaş, “Aynı aileden 5 kişi enkaz altında. Binanın çökme nedeni araştırılıyor. İçeriden bir vatandaşımızın sesi alındı ekiplerimiz ona ulaşmaya çalışıyor. 375 kişilik ekip bölgede görev yapıyor. Tüm teknolojik imkanlardan faydalanılıyor. Vatandaşlarımıza sağ salim ulaşmak istiyoruz. 9 bina tedbiren boşaltıldı. Olayın oluş nedeniyle ilgili elimizde somut bir veri yok teknik çalışmalar devam ediyor. Bu bina ile ilgili herhangi bir ihbar yok. 2012 yılında yapılmış bir bina.” dedi.

