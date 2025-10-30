30 Ekim 2025, Perşembe
Enkaz bölgesine ambulans geldi
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın çökmesinin ardından ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürerken, enkaz alanına ambulanslar getirilerek bir koridor oluşturuldu. Bölgeden son gelişmeleri aktaran A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, enkaz bölgesinde hareketlilik yaşandığını ve bir ambulansın alana giriş yaptığını bildirdi.