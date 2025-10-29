29 Ekim 2025, Çarşamba
Gebze’de çöken bina! Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz A Haber’de
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, çöken binayla ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı. Arama çalışmalarının yoğun şekilde sürdüğünü ancak henüz iyi bir haber alamadıklarını belirten Büyükgöz, zemin artı 5 katlı binanın 2013 yılında iskan aldığını ve ekiplerin tespit edilen 2 odada aramaları hızlandırdığını söyledi.