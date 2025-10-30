30 Ekim 2025, Perşembe

Gebze'de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu
Gebze’de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu

Gebze'de bina çöktü! İçişleri Bakan Yardımcısı Aktaş son durumu duyurdu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 30.10.2025 03:18
Kocaeli Gebze'de yıkılan Arslan Apartmanı'nda enkaz altında kalan Bilir ailesinden Dilara Bilir, ekipler tarafından sağ olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Enkaz altından hayatını kaybeden ailenin 3 çocuğundan Hayrunnisa ve Muhammet Emir Bilir çıkarıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da olaya dair bilirkişi heyetinin görevlendirildiğini duyurdu. Ekipler çalışmalarının 19'uncu satinde Emine Bilir'in cansız bedenine ulaşırken ilerleyen dakikalarda baba Bilir'de enkazdan çıkarıldı. Bununla 5 kişilik aileden 4'u yaşamını yitirirken yalnızca Dilara hayatta kaldı.
