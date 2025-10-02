CANLI | Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğünde deprem! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi
İstanbul'da hissedilen şiddetli bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmarereğlisi açıkları olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Uzman isimler, depremi A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...
İstanbul'da, saat 14.55 sıralarında hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmaraereğlisi açıkları olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kaydedildi.
MARMARA DEPREMİ VE PANİK HAVASI
Prof. Dr. Süha Özden A Haber'de şu ifadelere yer verdi: Tabii 5 büyüklüğünde bir deprem hissedildiği için bir panik ortamı oluştu ve bu gayet normaldir. Bu büyüklükteki depremlerde yakın bölgelerde olanların hissetmeleri nedeniyle bu gayet normal. Ama baktığınız zaman 5 büyüklüğünde deprem çok da büyük bir deprem değil. Aslında orta büyüklükteki depremlerin başlangıç aşaması diyebilirim. Şimdi burası tabii neden panik yaratıyor? Çünkü Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi içerisindeki kısmı uzunca bir süredir büyük depremle kırılmadı. Kırılmadığı için ve burada da bir büyük deprem beklentisi olduğu için tam da bu deprem o sistemin üzerinde meydana gelince bir panik havası yaratıyor.
BÖLGEYİ İZMEKE GEREKİR
Depremin olduğu yer Marmara Ereğlisi evet, Kuzey Anadolu Fayı'nın geçtiği yer. Bu nokta sağa doğru yanal atımlı bir fay sisteminin olduğu yer, Kuzey Anadolu Fayı'nın kuzey kolu. Bu ve bundan daha büyük depremler her zaman üretme potansiyeli olan bir yer. Ancak şu an için 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bundan sonra artçılarını göreceğiz, ikilik, üçlük artçılarını göreceğiz ve sönümlenecek. Önümüzdeki 48 saat, işte 3 gününe, 4 güne bakmak lazım. Başka o segmentin, o kırılan parçanın veya kırılmaya namzet parçanın, öyle diyelim, çünkü büyüklük 5 olduğu için, başka yerlerde işaretleri olacak mı? Bunu izlememiz lazım. Şu an için sadece 5’lik depreme bakarak bir büyük deprem geliyor demek mümkün değil.
DEPREMİN BATIYA YÖNELMESİ NE ANLAMA GELİYOR?
Çünkü biliyorsunuz, geçmişte de son 10-15 yıl içerisinde 5’lik depremler hep oldu ama sönümlendi gitti. En son en büyüğü 6.2 ile gerçekleşmişti. Ama tabii bunun Batı tarafta meydana gelmiş olması, yani Tekirdağ'a doğru, doğuya doğru değil de İstanbul'a doğru değil de Tekirdağ'a doğru bir sapmanın olduğunu da gösteriyor belki. Eğer 6.2 ile birlikte değerlendirirsek. Yani o kırılan kısmın biliyorsunuz, bir doğu ucu vardı İstanbul'a doğru olan kısmı vardı kırılan parçanın, bir de batıya doğru olan kısmı vardı.
Bu sanki batıya doğru olan kısmına doğru stresin serbestleşmek istediğini anlatır bir havası var ama çok şey bir yorum bu, hani zorlayıcı bir yorum. Onu da işte dediğim gibi izlememiz gerekiyor. Birkaç gün ne olacak, ne bitecek? Başka nerelerde olacak? Doğuya doğru mu hareket edecek? Batıya doğru mu hareket edecek? Artçı şoklar? Bunları görmemiz lazım. Şu an için sakin kalmak gerekiyor. 5’lik depremde herhangi bir hasarın olacağını düşünmüyorum ama tabii ki yetkililerin açıklamalarını dinleyip o şekilde hareket etmek en doğrusu.
DEPREM VE YAPI STOKU
5’lik depremle birlikte bize bir harita çizecek artçı depremler. Yani fayı çizecek. Eğer aşağıdaki kırılma miktarı yeterliyse, artçı depremlerle birlikte bir çizgisellik ortaya çıkaracak. O çizgisellik bize aslında bir bakıma ne tarafa doğru gideceğinin de şeyini gösteriyor az çok ama ya bunu söylemek için çok erken. Belki de bir noktasal veri olarak kalacak da. Yani bilemiyoruz. Onun için daha üzerinden yarım saat geçmedi. Yani izlememiz gerekiyor. Türkiye'nin geneli için yapı stokunun iyi olmaması, özellikle de sahil kesimlerine yakın yerlerde zemin koşullarının da daha kötü olması, yapılaşmanın da rutubet ve nemden dolayı dediğiniz gibi uzun yıllar içerisinde zayıflaması çok dikkate değer bir şey söylediniz. Bunu dikkate alınıp planlanması ve herkesin ona göre hareket etmesi gerekiyor.
İŞTE DEPREME AİT PANİK ANLARI...
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti İstanbul’da da hissedildi. Sokaklara inen A haber ekipleri son durumu aktardı. Öte yandan İstanbul ve çevre illerde hissedilen deprem sırasında, bazı bölgelerde vatandaşlar panik içinde sokağa döküldü. Öğrencilerin okuldan eve gönderildiği öğrenildi.
Bakırköy Adliyesi'nde bulunanlar da binadan çıkarak, bahçede beklemeye başladı.
Kentteki okullarda eğitim gören öğrenciler öğretmenleri tarafından okul binalarından tahliye edilirken, veliler de panikle çocuklarını almak için okullara gitti.
Kentte ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle açık alanlara ve sokaklara çıkan vatandaşların bekleyişi sürüyor.
Fatih'te depremi hissederek sokağa çıkan vatandaşlardan Hüsnü Şahin, yaptığı açıklamada, yaşadığı paniği, "Hissedince dışarı kaçtık. Alttan baya etkili vurdu. Korku elbette oluyor. Deprem bölgesiyiz ve ne yapacağımızı da bilmiyoruz." sözleriyle dile getirdi.
"TÜM EKİPLERİ SAHA TARAMALARINA BAŞLAMIŞTIR"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Tekirdağ, Marmaraereğlisi’nde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.
Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.
Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.
"BÜYÜK DEPREM OLACAK DEMEK ZOR"
Deprem uzmanı Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında 5 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi: Ben şimdi Antalya'dayım. Dolayısıyla İstanbul'da değilim hissetmedim ama Anadolu Yakası’nda hissedenler telefonla aradılar. Malum Marmara Deniz'inin içerisinden Kuzey Anadolu Fayı geçiyor. Dolayısıyla zaman zaman buralarda depremler bekliyoruz. Bu çok normal bir seyir. Ama tabii 5.2 olarak açıklanmıştı. Bu İstanbul'a yakın olduğu için her yerde hissedilmiş olması normal. 8 KM derinlikte. Yani bu normal seyir içerisinde olabilecek depremler ama bundan sonra büyük bir deprem olur demek son derece zor ve iddialı bir söz olur.
BÖLGENİN AKTİF OLDUĞUNU GÖSTERİR
Umarız diğerleri gibi normal rutin içerisinde devam eden bir deprem gibi olur ve kalır ama izlemedeyiz. Tabii artçı olması şunu ifade eder; bir defa o bölgenin canlı olduğunu gösterir. Yani bu artçılar sürekli devam ettiğine göre bizim gerçekten beklediğimiz depremi oluşturacak fayın aktif olduğunu göstermesi açısından son derece önemli.
Tabii 5.2'de hissedilir ama bir hasar beklemeyiz. İstanbul'da ne Marmara Ereğlisi'nde ne Avrupa Yakası'nda ne Anadolu Yakası'nda bir hasar beklemeyiz. Bu doğal olarak hissedilebilir bir deprem. Her yerde İstanbul'da hissedilmiş olabilir. Çünkü 5.2 ama bir yıkıcı özelliği yok. Böyle bir depremin yıkıcı özelliği yok. Belki bunun da ardından dörde, üçe, ikiye varan peş peşe bazı depremler olabilir. Bunlar beklenmelidir yani.
KUZEY ANADOLU FAY HATTINDA RAHATLAMA OLUR MU?
Yok o anlamda bir özelliği yok. Yani gelecekte olabilecek büyük bir depremin enerjisini alacak bir şey değil, tek depremde olmaz. Bakın Batı Anadolu'da, Sındırgı'da, Simav civarlarında oluyor. Onl
DEPREM PANİĞİ KAMERADA!
AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
VALİLİK'TEN AÇIKLAMA! "HERHANGİ BİR HASAR BİLGİSİ ALINMAMIŞTIR"
İstanbul Valiliği: "Marmara Denizi’nin Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından şu ana kadar İstanbul’da herhangi bir hasar bilgisi alınmamıştır.
Saha ekiplerimiz, şehir genelinde incelemelere başlamıştır.
Vatandaşlarımızdan, hasarlı olabileceği düşünülen yapılara yaklaşmamalarını ve yetkili kurumların açıklamalarını takip etmelerini rica ediyoruz."
MERKEZ ÜSSÜ BELLİ OLDU
AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak duyurdu. Bununla birlikte deprem Çanakkale Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- UEFA Konferans Ligi | Legia Varşova - Samsunspor maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ŞAMPİYONLAR KUPASI FİNALİ: Vakıfbank-Fenerbahçe voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Maç biletleri satışa çıktı mı?
- KYK kahvaltı saatleri kaçta başlıyor? KYK yurtlarında kahvaltı saatleri hafta içi ve hafta sonu kaçta bitiyor?
- DUS SINAV GİRİŞ BELGESİ EKRANI: 2025 2. Dönem DUS ne zaman, saat kaçta? DUS sınav yerleri belli mi?
- GREEN CARD 2026 BAŞVURULARI başladı mı, ne zaman? ABD Yeşil Kart başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
- 2025 Askerlik yol parası ne zaman yatar, nasıl alınır? MSB asker yol ücreti ne kadar?
- İstanbul TOKİ kiralık konut projesi başvuru tarihleri belli oldu mu, fiyatlar ne kadar? Kiralık konut projesi hangi ilçelerde olacak, şartlar neler?
- Sumud Filosu'nda kimler var? İsrail tarafından alıkonulan Türk aktivistler
- Yeni yağışlı sistem geliyor: Meteoroloji’den Marmara’ya kuvvetli fırtına uyarısı! İstanbul için saat verildi
- Emekliye 6.3 puanlık refah payı formülü! SSK, BAĞ-KUR'lunun ocak zammında 3 seçenek masada! 16.881 TL maaş alanlar...
- Çin’in zeka sırrı kahvaltıda saklı! Canan Karatay açıkladı: O besinden günde 10 tane tüketin…
- Zeka testi: En zeki insanlar bile 11 saniyede gizli geyiği bulamıyor