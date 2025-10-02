Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde! Deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden A Haber’de

İstanbul'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Marmaraereğlisi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem oldu. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Süha Özden değerlendirdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN