Marmaraereğlisi açıklarındaki deprem anı kamerada

Marmara Denizi açıklarında meydana gelen deprem sırasında ilçedeki bir kafede bulunan vatandaşların yaşadığı panik saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, masalarda oturan insanların sarsıntının başlamasıyla birlikte büyük korku yaşadığı ve kendilerini hızla dışarıya attığı anlar yer aldı. Vatandaşların deprem anında panikle kaçışları ve dışarıda bir araya gelmeleri güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

