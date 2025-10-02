02 Ekim 2025, Perşembe
İstanbul’da hissedilen bir deprem! Deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber’de
İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. AFAD depremin büyüklüğünü 5.0 ve merkez üssünü ise Marmara Ereğlisi açıkları olarak duyurdu. Depremin derinliği ise 6.71 kilometre olarak kaydedildi. Bununla birlikte deprem Çanakkale Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli ve Balıkesir'de de hissedildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan deprem uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy değerlendirdi.