Marmara’daki 5’lik deprem korkuttu! Uzman isimden A Haber’de yapı uyarısı

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem ve artçısı, olası büyük İstanbul depremiyle ilgili endişeleri arttırdı. Depremi A Haber’de değerlendiren jeofizik mühendisi Doç. Dr. Mustafa Şenkaya uzman sarsıntının Tekirdağ ve Kumburgaz segmentlerinin birleşim noktasındaki tali bir fayda gerçekleştiğini belirtirken, "Bu küçük depremler, özellikle Marmara Bölgesi için birer uyarıdır." diyerek vatandaşları yapılarının güvenliği konusunda uyardı.

