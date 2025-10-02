02 Ekim 2025, Perşembe

A HABER VİDEO

Haberler Yaşam Videoları İstanbul'da deprem paniği
İstanbul’da deprem paniği

İstanbul'da deprem paniği

ahaber.com.tr Haber Merkezi
İHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.10.2025 15:10
Güncelleme:02.10.2025 15:11
AFAD, Tekirdağ açıklarında Marmara Denizi'nin 18 kilometre derininde saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
İstanbul’da deprem paniği
Esenyurt’ta depremde yaşanan panik kamerada
Esenyurt'ta depremde yaşanan panik kamerada
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
Jandarma şüpheli ölüm olayını aydınlattı
İstanbul’da deprem paniği kamerada
İstanbul'da deprem paniği kamerada
İstanbul’da deprem paniği
İstanbul'da deprem paniği
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Hafif ticari araç ile panelvan çarpıştı
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Yangında 13 küçükbaş hayvan telef oldu
Adana’da termometreler 33 dereceyi gösteriyor
Adana'da termometreler 33 dereceyi gösteriyor
112’ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi
112'ye 8 ayda 1,7 milyon asılsız ve gereksiz çağrı geldi
Kocaeli’nin eylül ayı güvenlik raporu
Kocaeli'nin eylül ayı güvenlik raporu
Bıçaklı dehşet anı kamerada!
Bıçaklı dehşet anı kamerada!
Uyuşturucu tacirlerine nefes yok
Uyuşturucu tacirlerine nefes yok
Anne karaca ve yavruları böyle görüntülendi
Anne karaca ve yavruları böyle görüntülendi
Daha Fazla Video Göster