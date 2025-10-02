Marmara’da 5 büyüklüğünde deprem! Uzman isim A Haber’de: Büyük deprem değil ama ciddi bir uyarı

Marmara Ereğlisi açıklarında meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem ve 4'lük artçısı tüm bölgede hissedildi. Gelişmeleri A Haber değerlendiren jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ali Osman Öncel, depremin beklenen Büyük Marmara Depremi özelliğini taşımayan, düşey gerilmeli bağımsız bir kırılma olduğunu ancak önemli bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti.

