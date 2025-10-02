02 Ekim 2025, Perşembe

Haberler Gündem Videoları Depreme ait ilk görüntüler! A Haber ekipleri sokaklarda
Depreme ait ilk görüntüler! A Haber ekipleri sokaklarda

Giriş: 02.10.2025 15:27
Marmara Ereğlisi’nde 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin şiddeti İstanbul’da da hissedildi. Sokaklara inen A haber ekipleri son durumu aktardı.
