CANLI | 2 ildeki yangında cansiperane mücadele! Çanakkale'de 1 gün arayla ikinci yangın
Türkiye orman yangınları ile mücadelesini sürdürürken Çanakkale ve Sinop'ta yangın çıktı. Çanakkale'de merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyürken yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tedbir amaçlı tahliye edildi. Sinop'un Durağan ilçesinde de orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor. Çanakkale'de yangına müdahale için çalışan Orman Bölge Müdürlüğü ekibinin alevlerin ortasında kaldığı anlar ortaya çıktı. Ayrıca Çanakkale Lapseki'de tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde tarım arazisinde başlayan yangın, kısa sürede ormanlık alana sıçrayarak rüzgarın etkisiyle büyüdü. Aynı saatlerde Bayramiç ilçesinde de bir başka orman yangını çıktı. Sinop'un Durağan ilçesinde başlayan yangında Köklen köyü tedbir amaçlı tahliye edildi.
Her iki ilde de yangınlara hem havadan hem karadan yoğun şekilde müdahale ediliyor. İşte yangınlara dair anbean gelişmeler…
SİNOP'TAKİ YANGINA MÜDAHALE SÜRÜYOR
Sinop'un Durağan ilçesindeki orman yangınına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda dün çıkan ve 22 hektar alanda etkili olan orman yangınını söndürmek için helikopterler sabahın ilk ışıklarıyla tekrar havalandı.
Yangına yakın bölgede bulunan ırmaktan su alan helikopterler, söndürme faaliyetlerine yoğun şekilde devam ediyor. Ekiplerin müdahalesinin aralıksız sürdüğü köyde, Türk Kızılay ekipleri de yangında görev alanlara ikramda bulunuyor.
Sinop Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Mustafa Özarslan'ın, Sinop Orman Bölge Müdürlüğü Yangın Yönetim Merkezi'ni ziyaret ederek, orman yangınının son durumu hakkında bilgi aldığı belirtildi.
Özarslan, yangın bölgesindeki incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına 6 hava aracı, 60 kara aracı ve 225 personelle müdahale ettiklerini söyledi.
VALİ ÖZARSLAN'DAN AÇIKLAMA
Vali Özarslan, yangına dünden itibaren, Orman Bölge Müdürlüğünün araçları ve personeli başta olmak üzere AFAD, belediyeler, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğüne ait araç ve insan kaynağıyla kesintisiz müdahale ettiklerini anlattı.
"YANGININ KUVVETİ AZALDI"
Yangının örtü altı yangınına dönüştüğünü ifade eden Özarslan, "Yangının direnci ve kuvveti azalmıştır. Yakın bir zamanda şartlar değişmediği sürece, herhangi bir aşırı rüzgar olmadığı sürece yangını kısa süre içinde kontrol altına alacağımızı düşünüyorum." dedi.
Özarslan, şunları kaydetti:
"Bize çok yardımcı oldular. Tahliyelerini dün gerçekleştirmiştik. 39'unu kamu kurumlarımızı pansiyonlarında misafir ettik. Sağ olsunlar, kendileri bize çok yardımcı oldular. Şu anda tehlike geçmiş durumda. Kendilerini tekrar hanelerine kavuşturacağız. Özellikle iyi niyetle yardımcı olduklarından dolayı çok teşekkür ediyorum kendilerine. Görüldüğü gibi sahada kesintisiz havadan karadan mücadelemiz devam etmekte. Sahada mücadele eden bütün kamu kurumlarında çalışan arkadaşlarımıza, mesai arkadaşlarımıza minnettarlığımı ve gönüllü katılan köylülerimize ben de çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar var olsunlar."
Orman yangınlarıyla ilgili vatandaşları uyaran Özarslan, "Vatandaşlarımıza da buradan bir mesaj vermek isterim, 10 yangından 9'u insan kaynaklı. Buna çok dikkat etmemiz lazım. Birbirimizi eğitmemiz lazım, farkındalık yaratmamız lazım, birbirimizi kontrol etmemiz lazım. Orman varlığı bizim en büyük zenginliğimiz. Bunu korumamız lazım. Bu konuda hassasiyet bekliyoruz." diye konuştu.
Yangının çıkış nedenine ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Özarslan, "Konuyu derinlemesine araştıracaklar. Yakın bir zamanda da neticeye ulaşacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Yangının meydana geldiği bölgeye karadan ulaşım güçlükle sağlanıyor. Ekipler orman içerisine iş makineleri ile yeni yollar açıyor. Ekipler açtıkları yollarla yangının devam ettiği alanlara ulaşmaya çalışıyor.
YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK VAR MI? VALİ TORAMAN'DAN AÇIKLAMA
Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Yangına havadan 3 uçak ve 5 helikopter, karadan ise 11 arazöz, 5 itfaiye aracı, 2 dozer ve 91 personelle müdahale ediliyor.
Çanakkale Valisi Ömer Torama, yangına ilişkin yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla yerleşim birimlerini tehdit eden bir durum yoktur. Rüzgar çok kuvvetli esiyor. Azami dikkat gösterelim" dedi.
ÇANAKKALE'DE TARIM ARAZİSİ YANGINI ORMANLIK ALANA SIÇRADI!
Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Umurbey mevkii Gökköy köyünde saat 15.30 sıralarında tarım arazisinde başlayan yangın ormanlık alana sıçradı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
SİNOP'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINDA
Sinop’un Durağan ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Durağan ilçesine bağlı Köklen köyündeki kayalık ve sarp arazide, dün saat 14.30 sıralarında orman yangını çıktı. Yangını fark eden köylüler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ekipler, bölgedeki zorlu arazi şartları nedeniyle yangına karadan doğrudan müdahale edilemedi. Yangın söndürme çalışmalarına havadan 4 adet helikopter destek verirken, karadan ise toplam 60 araç ve 225 personel görev aldı. Yangın, ekiplerin koordineli çalışması sonucunda kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.
AKSARAY'DAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Aksaray'da Hasandağı eteklerindeki Karacaören köyü ormanlık alanında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, kontrol altına alındı.
10 HEKTARLIK ALAN ZARAR GÖRDÜ
Ekiplerin bölgede yaptığı ilk kontrollere göre yangında, 3 hektarlık orman olmak üzere yaklaşık 10 hektar alan zarar gördü. Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da bölgede incelemede bulunarak ekiplerden bilgi aldı. Yangının kuru otların tutuşturulması sonucu çıktığını belirten Vali Kumbuzoğlu, ''Hasandağı eteklerinde Karacaören köyü sınırları içinde yaklaşık 10 hektarlık bir arazide meydana gelen orman yangını için buradayız. Çok şükür beklediğimizden daha az bir zararla orman yangınını atlatmış sayılırız. Yangın saat 16.30 civarında gelen ihbar üzerine arkadaşlarımız harekete geçti ve 15 dakika sonra müdahale yaptık. Yoğun rüzgar nedeniyle müdahalede zorlanmalar oldu. Niğde, Konya ve Nevşehir'in destekleriyle birlikte 120 personel ve 60 civarında arazöz ve diğer ekipmanlarla müdahalelerimizi gerçekleştirdi. Orman yangınımızı büyük bir oranla kontrol altına aldık ve şu an çok az bir şey daha kaldı ve 1 saat içinde yangımızı tamamen kontrol altına alacağız. Meydana gelen bu yangın, bir orman yangınından ziyade kuruyan otların tutuşturulması neticesinde meydana gelen yangındır. 10 hektarlık bir alan. 3 hektarlık kısmı ise orman içine sızmayla oluşan yangımız. Tabi rüzgarın da etkisiyle zorlanmalar yaşadık.'' dedi.
"ORMANLARIMIZA LÜTFEN GİRMEYELİM"
Aksaray halkına ormanlara girilmemesi ve çevresinde ateş yakılmaması konusunda çağrıda bulunan Vali Kumbuzoğlu, ''Benzeri yangınların olmaması için vatandaşlarımızdan, köylülerimizden, 7'den 70'e herkesten biz yardım istiyoruz. Ormanlarımıza lütfen girmeyelim. Özellikle bu sıcak havalarda valiliğimizin talimatlarına uyalım. Bu oluşan yangın, orman içinde değil, orman dışında kuruyan otların tutuşturulmasıyla olduğu için özellikle vatandaşlarımızın kuru otlar içinde piknik yapmamalarını, ormanın dışında olsa bile otların olduğu yerlerde ateş tutuşturmamalarını özellikle rica ediyoruz. Gördüğünüz gibi Aksaray, ormanın çok az olduğu bir bölge. Ağaçlandırma ve fidan dikme konusunda yoğun gayret gösteriyoruz. Tüm vatandaşlar lütfen kolaylık göstersinler. Uyarılarımıza dikkat etsin. Yaralanma söz konusu olmadan da bu badireyi atlattık.'' diye konuştu.
ÇANAKKALE'DE EKİP ALEVLERİN ORTASINDA KALDI!
Çanakkale'nin Sarıcaeli köyünde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangına müdahale sırasında alevlerin arasında kalan Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
Merkez ilçeye bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.20 sıralarında ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında rüzgarın saatte 80 kilometre hıza varan şiddetle esmesiyle yangın kısa sürede büyük bir alanı kapladı. Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Öte yandan, yangına karadan arazözle müdahale eden ekiplerden biri ise alevler arasında kaldı. O anlar orman personelinin cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
DİYARBAKIR'DA AĞAÇLIK ALANDA YANGIN!
Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde ağaçlık alanda yangın çıktı. Alevler, yerleşim yerlerini tehdit ederken, bir ev tahliye edildi.
BİR EV TAHLİYE EDİLDİ
Olay, Silvan ilçesine bağlı Kazandağı Mahallesi Kalemli mezrasında yaşandı. Henüz bilinmeyen bir nedenle kırsaldaki ağaçlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saattir devam eden yangın, yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Ekiplerin yoğun müdahalesi devam ederken, alevlerin yaklaştığı bir ev ekiplerce tahliye edildi. Vatandaşların da destek verdiği yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
DURAĞAN BELEDİYE BAŞKANI ERMİŞ: YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ
Sinop'un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor. Köklen köyü yakınlarındaki ormanlık alanda başlayan yangında 4 helikopter, 10 arazöz ekibi, 3 su ikmal ekibi, 7 ilk müdahale aracı, 2 dozer, 1 greyder olmak üzere 27 araç ve 90 personelle müdahale edildiği belirtildi. 7 arazöz, 3 su ikmal ekibi, 1 dozer ve 2 su ikmal aracının da takviye için intikal halinde olduğu kaydedildi.
KÖKLEN KÖYÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Tedbir amaçlı Köklen köyü boşaltılırken Sinop Valisi Mustafa Özarslan'ın bölgede ilgili kurum müdürleriyle yangın söndürme çalışmalarını yerinde koordine ettiği aktarıldı.
Yangın bölgesinden tedbiren tahliye edilen 65 kişiden 39'unun Durağan ilçesindeki kamu kurumuna ait pansiyona yerleştirildiği bilgisi verildi Dron ile görüntülenen yangının 22 hektar alanda etkili olduğu öğrenildi. Örtü yangını şeklinde devam eden yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.
"YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ"
Durağan Belediye Başkanı Necmettin Ermiş, AA muhabirine, öğle saatlerinde Köklen, Kemerbahçe ve Cevizlibağ köylerinin arasındaki ormanlık alanda yangın çıktığını söyledi. Yangının gözetleme kulesinden fark edildiğini anlatan Ermiş, ekiplerin hızlı şekilde yangına müdahale ettiğini belirtti.
Ermiş, yangının 22 hektarlık alanda devam ettiğini bildiren Ermiş, şunları kaydetti:
"Yangının enerjisi düştü. Kontrol altına alındı diyemeyiz. Şu anda içinde bulunduğumuz köy Köklen köyü. Bu köyümüzü boşalttık, vatandaşlarımızı yurtlarımıza yerleştirdik. Can güvenliği açısından herhangi bir olayla karşılaşmadık. Sevindirici tek taraf, şu ana kadar can kaybımız yok."
Yangın sırasında rüzgarın Köklen köyü yönünde estiğine değinen Ermiş, "Çok şükür rüzgar yönünü değiştirdi. Cevizlibağ ve Kemerbahçe köylülerimizle de sürekli irtibat halindeyiz. Oranın da önlemini aldık. İnşallah boşaltmaya gerek kalmaz ama aksi durumda hemen boşaltıp vatandaşlarımızın can güvenliğini sağlayacağız." şeklinde konuştu.
AKSARAY'DAKİ ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI
Aksaray'ın Karacaören köyü yakınlarında Hasandağı eteklerinde başlayan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Aksaray ve Niğde Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Ekipler yangını kontrol altına almak için çalışıyor.
SİNOP'TA YANGIN ÖNLEMİ: 1 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Sinop’un Durağan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle söndürülmeye çalışılıyor.
Yangın, saat 14.30 sıralarında ilçeye bağlı Köklen köyünde meydana geldi.Edinilen bilgilere göre Köklen köyünde ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Dumanları gören köy sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
Yangınla ilgili valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz Durağan ilçesi Köklen köyü mevkiinde, günü saat 14.30 sıralarında bir orman yangını meydana gelmiştir.Yangın bölgesine; Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ekipleri, AFAD ekipleri ve jandarma komutanlığı ekiplerimiz sevk edilmiştir. An itibarıyla arazöz ekipleri, su ikmal ekipleri, 1 helikopter ve 10 ilk müdahale aracı yangına aktif olarak müdahale etmektedir. Ayrıca, 25 arazöz ve su ikmal aracı ile 2 helikopter takviye olarak bölgeye sevk edilmiştir. Yangın nedeniyle Köklen köyü tedbiren tahliye edilmiştir" ifadelerine yer verildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA VALİ TORAMAN'DAN HASTANE ZİYARETİ
Çanakkale Valisi Ömer Toraman, orman yangınından etkilenen Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile çevresinde incelemelerde bulundu. Vali Toraman, hastane yöneticilerinden bilgi aldı. Vali Toraman, hastanede sağlık hizmeti sunumuna engel teşkil edecek herhangi bir durumun bulunmadığını belirtip, sağlık çalışanlarına ve hastane idarecilerine teşekkür etti. Ardından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi'ne geçen Vali Toraman, yangından etkilenen vatandaşlar ile personeli ziyaret etti.
BAKAN KURUM AÇIKLADI: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADI!
YANGIN BÖLGESİNDE YARALAR SARILIYOR
Devlet ise yaraların sarılması için derhal düğmeye bastı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, orman yangınında hasar gören Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı. Bakan Kurum, ilk etapta Saçaklı köyünde 26'sı konut, 17'si ahır ve depo olmak üzere toplam 43 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu vurguladı.
"MİLLETİMİZİN YANINDA OLACAĞIZ VE YARALARIN SARILMASI İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, yaraların hızla sarılacağı belirtilerek şu ifadelere yer verdi: Çanakkale Bayramiç'te yaşanan orman yangını sonrası ekiplerimizin hasar tespit çalışmaları hızla başladı.
Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı Saçaklı Köyü'nde 26'sı konut olmak üzere toplam 43 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık olarak tespit edilmiştir. Diğer köylerdeki hasar tespit işlemleri de devam etmektedir. Yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Milletimizin yanında olacağız ve yaraların sarılması için gereken her şeyi yapacağız.
A HABER YANGININ ÇIKTIĞI İLK KÖYDE
A Haber muhabiri Vedat Sezer’in bölgeden aktardıkları:
Çanakkale'de ardı ardına çıkan iki yangının da kontrol altına alındığı bilgisini Bakan İbrahim Yumaklı açıkladı. Tabii yangınların ardından da bilançolar da ortaya çıkmaya başladı. Biz şu anda yangının ilk çıktığı Sarıcaeli Köyü’ndeki yangın alanındayız ve alevlerin geldiği yön burası ve kısa bir sürede ormanlık alana sıçrayan yangın yerleşim alanlarını da tehdit etti ve özellikle Sarıcaeli Köyü’nde bulunan birçok siteyi de etkisi altına aldı.
YANGININ ÇIKTIĞI İLK KÖY
Şu anda bulunduğumuz yer yangının çıktığı ilk nokta ve burada bir sitede alevlere teslim olan evler var. Çelik konstrüksiyon olan bu ev sitenin bu bölümünde alevlere teslim oldu ve kısa süre içerisinde yıkıldı ve kül haline geldi ve işte evin de hali ortada. Yangının sıcaklığından dolayı camları patlayan ve evleri zarar gören noktalar da var. İşte onlardan bir tanesi bu ev. Bu evde yanındaki evin alevlerinin sıcaklığıyla görüyorsunuz camlar patladı ve o alevler bu noktaya kadar da geldi. Hatta evin içindeki koltuklar yandı. O yanan koltuklar kendi kendine söndü.
SİTEYİ ETKİSİ ALTINA ALDI
Yangının devam ettiği noktada havadan gelen o korlar, o küller gittiği değdiği her yeri yaktı ve etkisi altına bıraktı. İşte görüyorsunuz burası bir kamelya. Kamelyaya yukarıdan gelen korlar, işte görüldüğü gibi evlerin bu bölümlerine zararlar verdi. ve o alevler aslında büyük bir felaketi andıran yangında buradaki siteyi de etkisi altına aldı.
RÜZGARIN ŞİDDETİ ÇOK FAZLAYDI EVLER KÜL OLDU
Tabii ki burada yanan evler var yaklaşık 20'den fazla villanın bulunduğu bu bölümde alevlere teslim olan evler işte görüyorsunuz tanınmaz hale geldi. Gerçekten görünen manzarada tüyler ürpertici ve hiçbir müdahalede bulunulamadı. Ve tabii ki evlerin bazı bölümlerinde bulunan tüpler de dikkatleri çekiyor. Burada bazı patlamaların da olduğu bilgisi var. İşte görüldüğü gibi tüplerin de burada büyük bir risk oluşturduğunu da görmek lazım. Peşi sıra dizili olan evlerden biri yandı, biri yanmadı gibi görünüyor. İşte enteresan bir şekilde rüzgarın ne kadar şiddetli olduğu ve alevlerin ne kadar hızlı bir şekilde etrafa saçtığını da belli oluyor.
İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU
Burası Çanakkale'nin hemen merkezine bağlı bir nokta ve yangının da 300-400 metre ileride çıktığını söyleyebiliriz. Görüldüğü gibi ormanın içinde bir noktaydı burası. Yemyeşil ağaçların olduğu bir bölgeydi. Ağaçların üzerinden gelen o çam pütreklerinin sıçramasıyla geldi ve plastik aksamlı olan noktaları da tutuşturdu. Yine aslında bu yangında ilginç konular da vardı. Onlardan bir tanesi Çanakkale Belediyesi itfaiyesinin alevler içinde kalmasıydı. Can kaybı olmadı ancak araç tamamen kullanılamaz hale geldi. Hemen alt tarafta bir ev daha. Burası da çelik konstrüksiyon bir ev. Bir ev daha alevlere teslim oldu ve tamamen kullanılamaz hale geldi. Bölgede soğutma çalışmaları geniş bir alanda devam ediyor. Yine işte evler yanmasına rağmen halen daha dumanların tüttüğü ve çok sıcak noktaları var. O noktalara da Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler geldi ve soğutma işlemleri ormanlık alanda yapıldığı gibi evlerde de yapılıyor. İşte görüldüğü gibi dün gece burası gerçekten oldukça sıcak bir bölgeydi.
İTFAİYE AMİRİNİN EVİ DE YANDI
Ve yanan evlerden birisi daha burada ve şu anda soğutma çalışmaları da devam ediyor. Ve olası bir alevlenmenin de önüne geçilmeye çalışılıyor. Tabii burada yanan evin de başka bir hikayesi var. Bu evin sahibi kendisi de bir itfaiye amiri. Türker Özel'e ait olduğunu öğrendiğimiz bu evde alevlere teslim oldu. İtfaiye amiri evinin yandığı saatlerde o da ekibiyle birlikte burada çıkan yangına müdahale için görev başındaydı. Tabii ki kendi evinin yanıyor olduğu bilgisini almasına rağmen görevini terk etmedi ve evi de maalesef saatler içerisinde kül oldu. Tabii yangınla ilgili yerleşim alanlarını tehdit eden boyutlarını da burada görebilmek mümkün.
"BÜYÜK ÖLÇÜDE KONTROL ALTINA ALINDI"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkez ve Bayramiç'teki yangınların ilerlemesinin durdurulduğunu ve yangınların büyük ölçüde kontrol altına alındığını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yangınların son durumuna ilişkin paylaşım yaptı.
Yangınlara ilişkin bilgi veren Yumaklı, "Çanakkale merkez ve Bayramiç'te, orman kahramanlarımızın gece boyu süren aralıksız müdahalesiyle her iki yangının da ilerlemesi durdurulmuş, yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Havadan ve karadan soğutma çalışmaları devam etmektedir." ifadelerini kullandı.
YANGININ ENERJİSİ DÜŞTÜ
A Haber muhabiri Yusuf Gül, Çanakkale'de devam eden yangına ilişkin sahadan son bilgileri aktardı.
"Alevlere karşı zamanla yarış devam ediyor. Rüzgar etkisini sürdürüyor ve yangın devam ediyor. Bulunduğumuz nokta Bayramiç merkeze çok yakın. Pıtıreli köyüne yakın noktada alevler ilerliyor ve alt kısımlara ilerleyerek tarım arazilerine doğru devam ediyor. Yangın enerjisi düşse de rüzgar etkisini gösteriyor. Çam ağaçlarının bölgede olduğunu ve yanmaya devam ettiğini söyleyelim. Bakan Yumaklı yangının çıkış sebebinin araştırıldığını ve 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Saçaklı, Ahmetçe, Doğanca, Pıtıreli, Yiğitler köylerindeki 5 köyde 654 vatandaş tahliye edildi. Vatandaşlar yangın söndürülene kadar bölgeden tahliye edildi. Saçaklı mahallesinde birçok ev alevlerden etkilendi. Yangında 24 kişi dumandan etkilenmesi nedeniyle tedavi altına alındı. Gece boyunca rüzgarın etkisini sürdürmesi beklenirken söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor. Bayramiç ilçesindeki yangının enerjisinin düştüğünü ve sabah saatlerinde kontrol altına alınmasının beklendiğini söyleyebiliriz"
"ÇANAKKALE BÜYÜK BİR TEHLİKE ATLATTI"
A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli mahallesinde çıkan yangın bölgesinden son gelişmeleri aktardı. Sezer'in açıklamalarından satır başları ise şöyle;
"Yangının etkilendiği noktadayız ve Sarıcaeli'de itfaiye aracının alevler arasında kaldığı ve yandığı yerdeyiz. Yangın nedeniyle bölgeden vatandaşlar tahliye edildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki 72 hasta tahliye edildi. Yangın bölgesine gündüz saatlerinde havadan çok sayıda müdahale edildi. Çanakkale Boğazı yangın nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştı fakat saat 21.00 sıralarında boğaz trafiği yeniden açıldı. Yangın saatte 80 kilometre esen hızla geniş bir alanda etkili oldu. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi boşaltılmıştı. Yapılan açıklamada ise yangında üniversitenin zarar görmediği açıklandı. Çanakkale büyük bir tehlike atlattı. Sert esen rüzgara rağmen yangına başarıyla müdahale edildi ve 7 saat içerisinde yangın kontrol altına alındı. "
ÇANAKKALE'DEKİ YANGINDA EVLER ZARAR GÖRDÜ
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Yiğitler köyünde çıkan orman yangına karadan müdahale devam ediyor. Öte yandan yangın nedeniyle Saçaklı köyünde çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
KARABÜK'TE YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Karabük’te, Arıcak köyü ile Yeşilköy köyü arasında bulunan ormanda dün saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, “İlimiz Merkez ilçesine bağlı Arıcak köyü ile Yeşilköy köyü arasındaki ormanlık alanda 07.08.2025 Perşembe günü saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına; 168 araç, 10 helikopter, 1 uçak ve 631 personelle anında müdahale edilmiştir. Yangın büyük oranda kontrol altına alınmış olup, bölgede söndürme ve soğutma çalışmaları aralıksız şekilde devam etmektedir. Yangının kontrol altına alınmasında görev alan tüm kurum ve kuruluşlarımıza; sahada canla başla çalışan kahraman personelimize ve destek veren gönüllülerimize teşekkür ederiz” denildi.
"ÖNÜMÜZDEKİ 1 HAFTA ÇOK RİSKLİ"
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını, Bayramiç ilçesinde ise yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmelerin devam ettiğini bildirdi.
Yumaklı, Çanakkale'deki Yangın Yönetim Merkezi'nde, dün yaptığı açıklamada, bugünden itibaren orman yangınları açısından çok riskli bir haftaya girildiğini, bu riskin bir hafta boyunca süreceğini söylediğini hatırlattı.
Bu riskli dönemin ilk gününde şehitlerin emaneti Çanakkale'de 2 yangın çıktığını belirten Yumaklı, "İlk yangın saat 13.20'de Çanakkale'nin merkez Sarıcaeli Mahallesi'nde çıktı. Orman dışı bir alanda çıktı, daha sonra çok şiddetli rüzgarla hızlıca ormana sirayet etti." diye konuştu.
Yangına saat 13.30'da müdahale edildiği bilgisini veren Yumaklı, şunları kaydetti:
"Yangın çıktığında hava sıcaklığı 30 derece, rüzgar hızı saatte 80 kilometre olarak ölçüldü. Yani sadece bir rüzgar değil, adeta bir fırtına halindeydi. Sıcak hava ve şiddetli rüzgarla yangın, kısa sürede geniş bir alana yayıldı ve yerleşim yerlerini tehdit etti. Özellikle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ve Engelli Bakım Merkezi, kısmen açık olan öğrenci yurdu, bu 3 alan başta olmak üzere yerleşim yerleri için tehdit oluşturdu. Tedbiren boşaltma işlemleri, hemen Valiliğimiz tarafından gerçekleştirildi. Devlet hastanesinde 72, engelli bakım merkezinde 57 vatandaşımız, ayrıca radyo televizyon vericisinde görevli 2 kardeşimiz tahliye edildi. Toplam 131 kişi güvenli alana alındı. Bir itfaiye aracı alevlerin arasında kaldı. Çok şükür herhangi bir yaralanma ya da farklı bir etkilenme söz konusu değil."
Merkezdeki yangından 4 dakika sonra Bayramiç ilçesinden de bir yangın ihbarı geldiğini aktaran Yumaklı, "Bu yangın da maalesef orman dışı alanda başladı. Kısa sürede bu da oradaki hem sıcaklık hem rüzgarla parça parça ormanların, büyük oranda da tarımsal arazilerin olduğu alanda büyümeye başladı. Buradaki sıcaklık da yine 30 derece, rüzgar burada biraz daha fazlaydı saatte 90 kilometre olarak ölçüldü." dedi.
Yumaklı, yangından etkilenme riski olan Saçaklı, Ahmetçeli, Doğancı, Zeytinli ve Pıtıreli köylerindeki 654 kişinin güvenli alanlara alındığını dile getirerek, şöyle devam etti:
"Çanakkale'de 2 yangına da başladığından bu yana Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler, hava ve kara araçları, AFAD, emniyet, itfaiye, diğer ilgili bütün kurum ve kuruluşlar ve çok sağ olsunlar, gerçekten bize büyük yardımları oluyor, lojistik destek anlamında, vatandaşlarımızla birlikte mücadele ettik. Bu mücadelemiz, 11 uçak, 9 helikopter, 241 kara aracı ve yaklaşık 900'e yakın personelle gün boyu devam etti. Merkezdeki yangının büyük oranda kontrol altına alındığını söyleyebilirim. Tedbiren arkadaşlarımız soğutmaya devam edecekler ama maalesef Bayramiç ilçesinde, yer yer ormanların olduğu alanlarda ve zirai alanlarda alevlenmeler devam ediyor. Gece boyunca gerekli söndürme ve soğutma çalışmaları devam edecek."
Bakan Yumaklı, Çanakkale'deki yangınlarda 24 kişinin dumandan etkilendiği için sağlık kuruluşlarına başvurduğunu, bu kişilerden 18'inin tedavisinin devam ettiğini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.
"BOĞAZ TRAFİĞİ, KUZEYDEN GÜNEYE, TEK YÖNLÜ BİR ŞEKİLDE AÇILDI"
Gün boyunca hava araçlarının yoğun bir şekilde çalışması dolayısıyla Çanakkale Boğazı'nın gemi trafiğine kapatıldığını anımsatan Yumaklı, "Saat 21.00 itibarıyla boğaz trafiği, kuzeyden güneye, tek yönlü bir şekilde açıldı. Eğer ihtiyaç duyulursa yine gün ışıdığı andan itibaren kapatma olabilir ancak şu anda böyle bir şey olabileceğini öngörmüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Yangınların çıkış sebepleriyle soruşturma başlatıldığını bildiren Yumaklı, "Halihazırda 4 şüpheli, bu sebepten gözaltında. Soruşturmalar sürüyor." ifadesini kullandı.
Türkiye'de genelindeki orman yangınlarında son duruma ilişkin bilgi veren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizin genelinde, 26'sı orman dışında olmak üzere 44 yangınla mücadele ettik. Çanakkale'de biraz önce anlattığım 2 yangının dışında, büyüme potansiyeli olan 4 yangın daha vardı. Çanakkale Merkez Esenler Mahallesi, Kastamonu Hanönü, Hatay Samandağ, Muğla Menteşe. Bu yangınlar da dahil olmak üzere 42 yangın, kontrol altına alınmış durumda. Dün akşam saatlerinde Karabük merkez Yeşilköy'deki yangın da büyük ölçüde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor."
Bakan Yumaklı, yangınlarda destek olan Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, AFAD ve diğer bütün kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara teşekkür etti.
Vatandaşlara çağrıda bulunan Yumaklı, şöyle devam etti:
"Bahsettiğimiz şiddetli rüzgar ya da hava sıcaklığının yüksek olması ya da nemin düşük olması sadece Çanakkale'ye has bir durum değil. Hem Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hem de Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin verdiği verileri üst üste koyduğumuzda Batı Karadeniz, Marmara, İç Ege... Bu bahsetmiş olduğum bölümler başta olmak üzere yurdumuzun büyük bir kısmı çok yüksek risk kategorisinde. Bugünden itibaren bir hafta boyunca bu yüksek risk kategorisi devam edecek. Ege'den Akdeniz'e kadar yangına hassas olan bütün ormanlarımız için bu riskli dönemin olduğunu bahsetmiş olduğumuz Batı Karadeniz, Marmara'nın güneyi ve İç Ege'nin bu riski taşıdığını belirtmiş olalım. İklim değişikliği konusunun artık, bir gelecek tehdidi değil, şu anda yaşadığımız bir gerçeklik olduğunu ifade ediyorum. Biz ve bizim kuşağımızda olan bütün ülkelerde halihazirda benzer yangınlar devam ediyor."
"YANGINI İHMALLER ZİNCİRİ ÇIKARTIYOR"
Bakan Yumaklı, yangını sıcaklığın, rüzgarın, düşük nemin çıkartmadığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Yangını sadece ihmaller zinciri çıkartıyor. Ne yazık ki bu yıl çıkan yangınların yüzde 96'sı doğrudan ya da dolaylı insan kaynaklı oldu. Sadece yüzde 4'ü doğal sebeplerle oldu. Bir kıvılcım binlerce hektarlık alanları çok geniş bir biyoçeşitliliği yok edebilir. Bu dünyada sadece bizler yaşamıyoruz. Ülkemizin topraklarını paylaştığımız diğer canlılar var. Bir seferlik ruhuna ihtiyacımız olduğunu, bunun gerekli olduğunu sadece bir söylem değil, zorunluluk olduğunu söylüyoruz. Lütfen kapalı alanların dışında ateş yakmayalım. Ateş oluşmasına sebep olabilecek hiçbir faaliyette bulunmayalım. Ekim 2025'e kadar teyakkuz halindeyiz. Bütün vatandaşlarımız da aynı şekilde gerek kendi hassasiyetleri, gerekse etraflarında müşahede ettikleri problemli durumları itibarıyla mutlaka 112'ye durumu bildirsinler."
7'den 70'e bütün vatandaşların yeşil vatan için bir şeyler yapma ihtiyacını gördüklerine değinen Yumaklı, "En başta bu riskli zamanımızı garanti altına alalım. Hep birlikte dayanışma ruhumuzu gösterelim. Yangın çıkmaması için olağanüstü çaba ve gayret sarf edelim. Biz çıkan yangınları söndürmekle ilgili her şeyi yapıyoruz. Nitekim bizim kuşağımızdaki ülkelerle kıyaslandığında onlar gibi hatta onlardan çok daha iyi sonuçlara ulaşıyoruz. Ancak en güzeli, en olması gerekeni bu yangınların çıkmaması sağlamak." diye konuştu.
"AYNI ANDA 2-3 YERDE YANGIN ÇIKTI"
Yangın uzmanı Dr. Suat Keten A Haber canlı yayınında Çanakkale’de meydana gelen orman yangınıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Keten’in açıklamaları şu şekilde:
Yangının kontrol altına alınmış olması güzel bir haber. Daha önce ben ilgili yerdeki arkadaşları aradım. Aldığım bilgiler doğrultusunda iki sene önce yanan bir alan vardı. O alanın yan tarafındaki alanda yangın devam ediyor. Oraya da sıçradı. Yeni ağaçlandırma sahamız da yandı.
Gece saat 12’ye kadar sürer dediler yangın sürmedi. Gece 42 km hızla yanan yangın devam edebilirdi. Rüzgar o kadar hızlı devam edebiliyordu. Ama kontrol altına alınması güzel bir haber. Dikkat edecek bir nokta var burada. Çanakkale merkezde aynı saat aynı dakikada iki yangın birden çıkıyor. Yarım saat önce bir yerde daha çıkıyor. Burada dikkat edilmesi gereken şey aynı anda 2-3 yerde aynı saatte çıkması. Aldığım haberler tarlada başladığı ve oradan yayıldığı şeklinde. Yangının yavaşlayacağı gözüküyordu. Ekiplerin aynı anda müdahalesiyle büyük bir başarı sağladı. Çanakkale yangınlarının hepsi çok çabuk çok hızlı yayılan yangınlardır.
Bölgedeki arkadaşlarla görüştüğümde biz bu yangını rahatlıkla söndürürüz dendi. Bursa yangınında “Bu yangını kontrol altına alırız ama başka yerlerden tutuşturmalar olmazsa” biz yangını engelledik ama 5-6 yerde tutuşturmalar çıktı. Görüldüğü gibi değil. Bu bir savaş. Yani normal bir olay değil. Hatta meydan savaşı demiştim. Halkımız ormanları korusun.
4 GÖZALTI
YANGINDA SON DURUM NE?
A Haber muhabiri Vedat Sezer, Çanakkale’deki yangın ile ilgili son detayları canlı yayında aktardı.
Yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını belirten Sezer, “Sert esen rüzgara rağmen helikopterlerin havadan yaptığı müdahaleler ve alev savaşçılarının karadan yaptığı çalışmalar alevler yerini sakinliğe bıraktı. Duman tabakası görebiliyoruz. Bulunduğumuz yer alevlerin en etkili olduğu nokta. Şehre çok yakın bir nokta. Yerleşim alanlarını teğet geçerek Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Terzioğlu Kampüsüne yaklaşan alevlerin durduğu noktaydı. Geride bıraktığımız saat içerisinde burada büyük alevler vardı. Fakülte binalarıyla birlikte öğrenci yurtlarının dibine kadar gelmişti. Bu bölgede endişeli bekleyiş vardı. Dumanlar da gökyüzünü sarmıştı. Orman Genel Müdürlüğüne bağlı helikopterle birlikte silahlı kuvvetlerimizin destek verdiği çalışmalara karadan da 40’a yakın arasözle birlikte itfaiye araçları dumanın içerisinde büyük mücadele verdiler. Rüzgar bu yangın için en büyük tehditti. En ağır koşullara rağmen ekipler yangının yerleşim alanına sıçrayışını önledi. Şuan itibariyle yangın kısmen hatta büyük ölçüde kontrol altına alındığı diyebiliriz ancak bu teyide muhtaç bilgi. Rüzgarın sert estiğini söyleyebiliriz." dedi.
ÇOK SAYIDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ
Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bayramiç'e bağlı Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
Yakınlardaki Saçaklı, Ahmetçeli ve Doğanca köyleri tedbiren tahliye edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle büyüyerek Saçaklı köyüne ulaştı.
Yangın nedeniyle köydeki çok sayıda ev kullanılamaz hale geldi.
Vatandaşlar ve yetkililer, köyde yangının devam ettiği evleri söndürmek için yoğun mücadele verdi.
Alevlerin civar köylere sıçramaması için de havadan ve karadan müdahale sürüyor.
Yangının çevreye verdiği zarar, dronla görüntülendi.
"ŞİDDETLİ RÜZGAR DEVAM EDİYOR"
Çanakkale merkez ve Bayramiç‘te başlayan yangın Ezine sınırına kadar dayandı. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürerken Ezine Muhtarlar Derneği Başkanı Oktay Akar, A Haber canlı yayınında son duruma ilişkin açıklamalarda bulundu. Akar’ın açıklamaları şöyle: "Yangın şu anda devam ediyor. Yiğitler köyü yakınlarında çıkan yangın nedeniyle Saçaklı köyü ve Doğancı köyü boşaltıldı. Ondan sonra Ahmet Çelik köyüne aksadı. Ahmet Çelik köyü kısmen boşaltıldı. Üç adet uçak geldi. Bir uçak büyüktü. Ekipler bunlarla şu anda müdahale ediyor. Yangın şu an devam ediyor jandarma ve ekiplerde teyakkuzda bekliyor. An itibarıyla şiddetli rüzgâr devam ediyor. Zeytinlik bölgeleri çok fazla zarar gördü. Vatandaşın zeytin ağaçları yandı. Kırsal alanda zeytinlik bölgesi ve orman var."
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
ÇOMÜ TERZİOĞLU KAMPÜSÜ TEDBİR AMAÇLI BOŞALTILDI
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Terzioğlu Kampüsü'nü tedbiren boşalttıklarını söyledi.
Şu anda binaları tehdit eden bir durum olmadığını aktaran Erenoğlu, "Üniversite sınırlarımızda yanan binamız ve yapımız yok. Ancak yangın maalesef ki çok büyük. Tüm tedbirleri almış durumdayız. Rüzgarın ters yönde esmemesini umuyoruz. Tüm ekiplerimiz ile görev başındayız. Umuyorum ki yangın kısa sürede kontrol altına alınır." dedi.
11 UÇAK, 9 HELİKOPTER, 92 ARAZÖZ, 6 İŞ MAKİNESİ, 541 PERSONELLE MÜDAHALE SÜRÜYOR
Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelerde yer verildi:
"Çanakkale merkez ve Bayramiç'te yalnızca alevlerle değil, aynı zamanda hızı saatte 56 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarla da mücadele ediyoruz. Yangınlara hem havadan hem de karadan eş zamanlı müdahalemiz sürüyor. Toprağımız nefes alana, son kıvılcım sönene kadar yangınlarla savaşımız sürecek. 11 uçak, 9 helikopter, 92 arazöz, 6 iş makinesi, 541 personel ile mücadelemiz sürüyor."
.ÇANAKKALE'DE VATANDAŞTAN YANGINA MÜDAHALE
Çanakkale'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde çıkan yangına havadan ve karadan müdahale sürdürülüyor. Yangın bölgesinde mahalleli de söndürme çalışmalarına destek veriyor. Mahalleli, bidon ve kovalarla su dökerek alevlere müdahale ediyor.
ÇANAKKALE ŞEHİR MERKEZİ DUMANLARA TESLİM OLDU
Çanakkale'de çıkan orman yangınını müdahale havadan ve karadan müdahale devam ederken, Kepez'de yoğun duman nedeniyle vatandaşlar sokakları boşalttı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.
SOKAKLAR BOŞALTILIYOR
Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yerleşim yerlerine yaklaştı. Yangın bölgesine yakın olan Kepez'de sokaklarda yoğun duman etkisini gösterdi. Vatandaşlar dumandan etkilenmemek için sokakları boşalttı.
HASTANEDEN TAHLİYE!
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangın nedeniyle Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ndeki hastalar, dumandan etkilenmemeleri için tahliye edildi.
Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Çanakkale Boğazı, yangın söndürme uçaklarının çalışmasının engellenmemesi için kuzeyden güneye tek yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Orman Genel Müdürlüğünün X hesabından yapılan paylaşımda, 8 uçak, 4 helikopter, 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personelle Çanakkale merkezde ve Bayramiç'te meydana gelen yangınlara havadan ve karadan müdahale ettiklerini belirterek, "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için mücadelemiz devam ediyor." denildi.
YAŞLI BAKIM MERKEZİNDEKİ VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ
Valiliğin X hesabından yapılan paylaşımda ise "Karasal-Sayısal Radyo ve Televizyon Verici Kulesi'nde bulunan 2 vatandaşımız ile Sarıcaeli Özel Bakım Merkezi'nde kalan 52 vatandaşımız, ilgili ekiplerimizin çalışmalarıyla tahliye edilmiştir." bilgisi verildi.
Çanakkale merkez Sarıcaeli köyü kırsalında meydana gelen yangına müdahalenin devam ettiği aktarılan valilik açıklamasında, "Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde hastalarımızın dumandan etkilenmemesi için kısmen tahliyeleri gerçekleştirilmiştir." denildi.
BAYRAMİÇ'TE 3 KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde tarım arazisinde çıkıp, ormana sıçrayan yangına müdahale sürüyor. Yangın nedeniyle Bayramiç ilçesine bağlı 3 köy tahliye edildi.
Çanakkale Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında başlayan yangın nedeniyle; Saçaklı köyü, Ahmetçeli köyü ve Doğanca köyü tedbiren tahliye edilmiştir. Yangına havadan ve karadan müdahaleye devam edilmektedir" denildi.
ÇANAKKALE HAVALİMANI UÇUŞLARI KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Çanakkale ilinde havalimanının karşısında başlayan yangın nedeniyle, Çanakkale Havalimanı pisti; devlet hava araçları, ambulans, arama kurtarma ve yangınla mücadele hava araçları hariç olmak üzere, 8 Ağustos 2025 saat 20.00’ye kadar tüm uçuşlara geçici olarak kapatılmıştır" denildi.
ÇOMÜ REKTÖRÜ A HABER'DE
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu yangınla ilgili A Haber ekranlarına konuk olarak önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Binalarımıza ulaşmış herhangi bir durum söz konusu değil. Tabii sınırlarımıza yakın yanan bölgeler var. Orada da sürekli soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.” dedi.
ÇOMÜ Rektörü Rektör Erenoğlu, "Öğleden sonra Sarıcaali ve Saracık Köyü arasında bir yangın olduğu bilgisi geldi. Hemene harekete geçerek kendi üniversite itfaiyemizle birlikte önlemimizi aldık. Kampüslerimizde şu anda öğrenci yok. Risk nedeniyle mesai yapan idari ve akademik personelimiz de tahliye ettik. Üst yöneticilerimiz, birim yöneticileri, güvenlik ve teknik ekipler ile sahamızı, alanımızı koruyoruz. Valimizin koordinasyonunda büyük bir mücadele içerisindeyiz. Uçak ve kara araçlarımızla birlikte müdahalemiz devam ediyor. Umuyorum ki atlatacağız. Mücadelemize tüm hızıyla devam ediyoruz." ifadelerini aktardı
ÇANAKKALE'DE YAŞLI BAKIM MERKEZİ TAHLİYE EDİLİYOR
Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek veriyor.
YANGINDA BİR İTFAİYE ARACI ALEVLERE TESLİM OLDU
Çanakkale'de öğle saatlerinden itibaren süren yangında bir itfaiye ekibi alevlerin arasında kaldı. Alevlerin itfaiye aracının üzerine gelmesiyle ekipler canını zor kurtardı. O anlar kameralara saniye saniye yansıdı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip yangına müdahale ederken, havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
İTFAİYE EKİPLERİ CANINI ZOR KURTARDI
Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı. Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı. O anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
KARABÜK VALİSİ YAVUZ: YANGIN ÇEVRELENDİ
Karabük Valisi Mustafa Yavuz, ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangının çevrelendiğini bildirdi. Vali Yavuz, Yeşilköy jandarma uygulama noktasında gazetecilere yaptığı açıklamada, dün saat 14.00 sıralarında rüzgarın da etkisiyle daha önce yanan bölgenin üst kısmında yeni bir yangının başladığını belirterek, bilgi gelir gelmez yangına tüm kurumlarla havadan ve karadan güçlü şekilde müdahale edildiğini söyledi.
"CAN KAYBI YAŞANMADI"
Rüzgarın ters esmesi, arazinin dağlık ve sarp olması nedeniyle zaman zaman müdahalede zorluklar yaşandığını anlatan Yavuz, dün mücadelenin bir uçak ve 10 helikopterle gün batımına kadar sürdüğünü ifade etti. Yavuz, 170'e yakın araç, 650'ye yakın görevli ve gönüllülerle yangına müdahale edildiğini dile getirerek, sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahalenin tekrar başladığını, yangında herhangi can kaybının yaşanmadığını bildirdi.
Yeşilköy'de dün güvenlik nedeniyle yaklaşık 80 hanenin tahliye edildiğini belirten Yavuz, "Sabah itibarıyla da o noktada yangın riski azaldığından hatta ortadan kalktıktan sonra vatandaşlarımızın tekrar güvenli şekilde evlerine dönüşünü sağladık. Şu ana kadar yangın çevrelenmiş durumda. Sadece bir noktada açıkçası müdahalemiz devam ediyor. İnşallah o noktada da tamamen havadan ve karadan müdahaleler yapıldıktan sonra da yangını büyük oranda kontrol altına aldığımızı paylaşabiliriz. Rüzgar sürpriz yapmazsa, hava şartları anlamında olumsuzluk olmazsa, gün içerisinde o noktayı da havadan ve karadan büyük mücadeleyle kontrol altına aldığımızı inşallah yakın saatlerde paylaşırız." dedi.
ÇANAKKALE BOĞAZI ÇİFT YÖNLÜ TRAFİĞE KAPATILDI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, Çanakkale Boğazı trafiğe tek yönlü kapatıldı.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale ederken havadan helikopter ve uçaklar müdahalesini sürdürüyor.
Yangına müdahale eden uçak ve helikopterlerin su alması için Çanakkale Boğaz kuzeyden güneye tek yönlü olarak kapatıldı.
ORMAN YANGINI HASTANEYE ULAŞTI
Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaşması bölgede paniğe neden oldu.
Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak tarım arazisine sıçradı. Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı. Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.
Çevredekilerin ihbarıyla, bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Öte yandan, çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.
ÇANAKKALE'DE ORMAN YANGINI BAŞLADI
Çanakkale'de tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Merkeze bağlı Sarıcaeli köyündeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
DRON GÖRÜNTÜLERİ YANGIN TEHLİKESİNİN BOYUTUNU GÖSTERDİ
Karabük'ün Arıcak köyü mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangında zarar gören bölgeler dron ile havadan görüntülendi.
Dün akşam saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hem havadan hem karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından bölgedeki tahribatta ortaya çıktı. Havadan çekilen görüntülerde, yangının etkili olduğu alanlarda ağaçların siyaha büründüğü, geniş bir alanın kül olduğu görüldü.
ALEVLER YENİDEN ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI
Karabük'te 21 saat önce başlayan ve ekiplerin müdahalesiyle enerjisi düşürülen orman yangını rüzgârın etkisiyle yeniden etkili olmaya başladı.
Arıcak Köyü mevkiindeki ormanlık alanda başlayan yangına hem havadan hem karadan müdahaleler sürüyor. Arazinin sarp ve engebeli olması olması ekiplerin işini zorlaştırırken iş makineleri ile arazözlere yol açma çalışmaları devam ediyor. Enerjisi kırılan yangında alevler zaman zaman rüzgar nedeniyle yeniden etkili oluyor.
ORMAN YANGINI KISMİ OLARAK KONTROL ALTINA ALINDI
Karabük’te yaklaşık 20 saat önce başlayan orman yangını ekiplerin hem havadan hem karadan yürüttüğü çalışmalarla kısmi olarak kontrol altına alındı.
Arıcak köyü mevkiinde başlayıp Yeşilköy mevkiine kadar yaklaşan orman yangınına müdahaleler sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü koordinesindeki ekipler, helikopterler, arazözler ve iş makineleriyle yangının enerjisini düşürdü. Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.
ALEVLERİN ARASINDA KALMAKTAN KURTULAN İŞÇİ, ARKADAŞLARINI GÖREMEYİNCE BÜYÜK PANİK YAŞADI
Karabük'teki orman yangınında alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtulan orman işçisi, arkadaşlarından haber alamayınca büyük panik yaşadı.
Arıcak köyü mevkiindeki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında çıkan orman yangınına havanın kararması nedeniyle karadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışmalarına yaklaşık 600 personel destek veriyor.
Meşelik mevkiinde yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı. O anlar kameraya yansırken, Altınok arkadaşlarını görünce rahat bir nefes aldı.
KÖY SAKİNİ AHMET YILMAZ: "BUNU YAPANLARI ALLAH BİLDİĞİ GİBİ YAPSIN"
Karabük'te çıkan yangında köyünü terk etmek zorunda Ahmet Yılmaz, karşı tepeye çıkarak namaz kıldı. Yılmaz, "Namaz kılmak Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Merkeze bağlı 80 haneli Yeşilköy köyde sabah saatlerinde yeniden başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Karabük-Zonguldak kara yolu üzerindeki Yeşilköy köyü için tahliye kararı alınırken, jandarma ekipleri megafonlarla anons yaparak vatandaşları güvenli bölgelere yönlendirdi.
Köyünü terk eden Ahmet Yılmaz, yangının hemen karşısındaki tepeye çıkarak namazını kıldı. Alevlerin ilerlediği dakikalarda gösterdiği metanet dikkat çeken Yılmaz, "Geçen Salı günü yolun kenarında bir yangın çıkmıştı. Söndürmek için devletin imkanları vardı. Aynı yerin üstünde tekrar yangın çıktı bugün. Bir anda büyüdü. Hava karardı, helikopterler durdu. Devletimiz istedi, köyümüzü terk ettik. Namaz kılmak bizim Rabbimize karşı boynumuzun borcu. Ondan gelen her şey başımıza gözümüz üstüne. İnsanların verdiği zarardan hayvanlar zarar görüyor, ağaçlar zarar görüyor, canlılar zarar görüyor. Bunu yapanları Allah bildiği gibi yapsın" dedi.
Yangının kontrol altına alınabilmesi için bölgeye karadan çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, yangının yerleşim yerlerine sıçramaması için tepelik alanlarda yoğun önlem alırken, tahliye edilen vatandaşlar güvenli alanlara yerleştirildi. Bölgede müdahale sürüyor.
ORMAN YANGININDA 9 SAAT GERİDE KALDI
Karabük'te çıkan orman yangınında 9 saat geride kalırken, söndürme çalışmaları karadan sürüyor.
Arıcak köyü mevkiinde çıkan orman yangınına 9 saattir 600 personelle müdahale ediliyor. Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor.
Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
EKİPLER BÖLGEDE TEYAKKUZ HALİNDE
KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Yangına 6 helikopter ve 1 uçakla havadan destek verilirken, havanın kararmasıyla karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Karabük-Yenice karayolu üzerinde bulunan ve tedbir amacıyla boşaltılan Yeşilköy köyü yakınında yangın devam ederken, bölge havadan görüntülendi.
TAHLİYELER BAŞLADI
80 HANELİ KÖY TAHLİYE EDİLDİ
Yangının kontrol altına alınabilmesi için hem havadan hem de karadan yoğun çaba sarf ediliyor. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan Yeşilköy köyü için tahliye kararı alındı. Jandarma ekipleri köye gelerek megafonlarla tahliye anonsları yaparak vatandaşları güvenli alanlara yönlendirmeye başladı.
Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı. Ekiplerin yangına müdahalesi ve tahliye çalışmaları devam ediyor.
BÖLGE HALKINDA BÜYÜK KORKU
YERLEŞİM YERLERİNDE RİSK VAR MI?
Yerleşim yerleriyle ile ilgili olarak Başkan Çetinkaya, "Yerleşim yerleri ile ilgili şu an herhangi bir öngörülen tehlike görünmüyor. Melise köyünün üst tarafında bir yangın var ama orada da gerekli tedbir alındı. Şu an Ören bölgesine güçlü bir şekilde arazöz takviyesi var. Yine Arıcak'taki çizgi şeklinde ilerleyen yangına da hem zeminden hortum serildi hem de havadan müdahale var" ifadelerini kullandı.
"RÜZGAR ÇIKMAZSA BU AKŞAM KONTROL ALTINA ALMAYI UMUYORUZ"
Çetinkaya, havadan müdahale süreciyle ilgili, "Şu an 5 helikopter var. 1 tane uçak var Kastamonu'dan geldi. O da müdahale ediyor. İnşallah hava kararmadan ciddi bir hava müdahalesi gerçekleşecek. Bir de burada, karşı taraftaki göletten seri bir müdahale var. Bu da bizim için önemli bir avantaj. İnşallah rüzgar çıkmazsa bu akşam kontrol altına almayı umut ediyoruz, fakat arazi ve şartların zorluğu da müdahaleyi güçleştiriyor" şeklinde konuştu.
Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan yangına, Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra çevre illerden sevk edilen hava araçları ve yer ekipleriyle müdahale ediliyor.
KARABÜK'TEN KORKUTAN HABER
Merkeze bağlı Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda alevler yeniden yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işletmeye ait arazözler sevk edildi.
Ekiplerin yüksek ve eğimli bölgede etkili olan alevlere müdahalesi devam ederken Karabük Belediye Başkanı Özkan Çetinkaya, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak açıklamalarda bulundu.
Çetinkaya, "Alanı gezdik. Melise Köyü, Yeşilköy Ören mevkiindeki yangın vadiye sardı. Oraya güçlü bir şekilde helikopter müdahalesi oradaki yangının tansiyonu düşürmeye çalışıyor" dedi.
