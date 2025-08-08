Çanakkale’de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. 24 kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı. Hava sıcaklıkları açısından önümüzdeki 1 hafta çok riskli." dedi Ayrıca Yumaklı, "Toplam 131 kişi güvanlik alana alındı. 4 kişi gözaltında soruşturmalar sürüyor." dedi.