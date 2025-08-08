08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Çanakkale'de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Çanakkale’de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı

Çanakkale'de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 21:58
Güncelleme:08.08.2025 21:58
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. 24 kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı. Hava sıcaklıkları açısından önümüzdeki 1 hafta çok riskli." dedi Ayrıca Yumaklı, "Toplam 131 kişi güvanlik alana alındı. 4 kişi gözaltında soruşturmalar sürüyor." dedi.
Çanakkale’de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Çanakkale’deki orman yangınında son durum!
Çanakkale'deki orman yangınında son durum!
Çanakkale’de orman yangını! Alevler Ezine sınırına dayandı
Çanakkale'de orman yangını! Alevler Ezine sınırına dayandı
Başkan Erdoğan’dan şehit ailesine telefon
Başkan Erdoğan'dan şehit ailesine telefon
Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu, psikolojik eşik aşıldı
Başkan Erdoğan: Terörsüz Türkiye komisyonu kuruldu, psikolojik eşik aşıldı
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan’dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
Bakan Yardımcısı Ömer Sayan'dan hakkındaki diploma iddialarına yanıt: Alnım ak başım dik
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz
"300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz"
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Daha Fazla Video Göster