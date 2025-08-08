08 Ağustos 2025, Cuma
Çanakkale'de yangın! Bakan Yumaklı duyurdu: Boğaz trafiği açıldı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. 24 kişinin dumandan etkilendiğini ancak durumlarının iyi olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiği kuzey-güney yönlü olarak açıldı. Hava sıcaklıkları açısından önümüzdeki 1 hafta çok riskli." dedi Ayrıca Yumaklı, "Toplam 131 kişi güvanlik alana alındı. 4 kişi gözaltında soruşturmalar sürüyor." dedi.