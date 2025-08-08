Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı

Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın uzmanı Dr. Suat Keten A Haber canlı yayınında Çanakkale’de meydana gelen orman yangınıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.