08 Ağustos 2025, Cuma
Çanakkale yangınında dikkat çeken detay: Aynı anda 2-3 yerde yangın çıktı
Çanakkale'de iki ayrı orman yangını çıktı. Her iki yangın da rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Merkezdeki yangın büyük oranda kontrol altına alındı. Yangın uzmanı Dr. Suat Keten A Haber canlı yayınında Çanakkale’de meydana gelen orman yangınıyla ilgili çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.