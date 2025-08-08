08 Ağustos 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Üniversiteye yangın tahliyesi! ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
Üniversiteye yangın tahliyesi! ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de

Üniversiteye yangın tahliyesi! ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.08.2025 16:26
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu A Haber’de açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Binalarımıza ulaşmış herhangi bir şükürler olsun bir şey yok şu anda olumsuz anlamda. Tabii sınırlarımıza yakın yer yer bölgeler var. Orada da sürekli soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.” dedi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Üniversiteye yangın tahliyesi! ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
ABB’nin spor tesisleri ücretli oluyor!
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
İsrail bölgeyi daha büyük felakete sürüklüyor?
300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz
"300 bininci konutu eylülde teslim edeceğiz"
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Terörsüz Türkiye hedefiyle ikinci toplantı
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Kalın, Güler ve Yerlikaya bir araya geldi
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor
Gazze’de topyekun katliama onay
Gazze’de topyekun katliama onay
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
BTK açıkladı! 44 sahte e-imza iptal edildi
Fatura desteği sürecek mi? A Haber’de açıkladı
Fatura desteği sürecek mi? A Haber'de açıkladı
Gazze’yi işgal planı! onayladı! Kara saldırısına hazırlığı
Gazze'yi işgal planı! onayladı! Kara saldırısına hazırlığı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
İran’dan Gazze için olağanüstü toplantı çağrısı
Daha Fazla Video Göster