Üniversiteye yangın tahliyesi! ÇOMÜ Rektörü Erenoğlu A Haber’de
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu A Haber’de açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, “Binalarımıza ulaşmış herhangi bir şükürler olsun bir şey yok şu anda olumsuz anlamda. Tabii sınırlarımıza yakın yer yer bölgeler var. Orada da sürekli soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.” dedi.