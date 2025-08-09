Çanakkale’de orman yangını! A Haber ekipleri bölgede

09 Ağustos 2025, Cumartesi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 09.08.2025 09:34
Çanakkale'den dün öğle saatlerinde gelen haber yine ciğerlerimizi yaktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramasıyla korku da büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Kentte alarm verildi. Hastaneden üniversite kampüsüne kadar tahliye edildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgedeki son durumu aktardı.
