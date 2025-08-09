09 Ağustos 2025, Cumartesi
Çanakkale’de orman yangını! A Haber ekipleri bölgede
Çanakkale'den dün öğle saatlerinde gelen haber yine ciğerlerimizi yaktı. Tarım arazisinde çıkan yangının ormanlık alana sıçramasıyla korku da büyüdü. Alevler yerleşim yerlerine kadar ilerledi. Kentte alarm verildi. Hastaneden üniversite kampüsüne kadar tahliye edildi. A Haber muhabiri Vedat Sezer bölgedeki son durumu aktardı.