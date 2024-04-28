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Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabına olumsuz hava şartları engeli

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 28.04.2024 Güncelleme Tarihi: 28.04.2024
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Son dakika | Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun İstanbul etabına olumsuz hava şartları engeli

Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun İstanbul etabı, olumsuz hava şartları nedeniyle nötralize edildi. Sporcular, Caddebostan'da 1 tur atarak Sultanahmet'te parkuru tamamlandı. 59. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nu Dsm-Firmenich PostNL sporcusu Frank van den Broek kazandı.

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