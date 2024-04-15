15 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Türkiye Müzakere Programı ikinci dönemi başlıyor

Türkiye Müzakere Programı ikinci dönemi başlıyor

Giriş Tarihi: 15.04.2024 Güncelleme Tarihi: 15.04.2024
ABONE OL
Türkiye Müzakere Programı ikinci dönemi başlıyor

Enstitü Sosyal’in yürütmekte olduğu Türkiye Müzakere Programı’nın lise öğrencilerine yönelik eğitimlerinin ikinci dönem kayıtları başladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA