Metrobüs sapığı bu kez kaçamadı! Telefonunda onlarca etek altı görüntü bulundu savunması "pes" dedirtti
İstanbul'un en işlek yerlerinden olan Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında iğrenç bir olay yaşandı. Yürüyen merdivenlerde genç bir kızın etek altı görüntüsünü çeken sapık yakalandı. Gözaltına alınan sapığın telefonundan başkalarına da ait onlarca fotoğraf çıkarken, sapığın savunması ise şoke etti.
İğrenç olay İstanbul Mecidiyeköy'deki metrobüs durağında 23 Nisan günü yaşandı. Öğle saatlerinde Veli Ç. adlı şüpheli, metrobüs durağındaki merdivenlerden inen 19 yaşındaki genç kız E.U'nun fotoğrafını çekmeye başladı.
Çevredeki insanların söylemesiyle etek altının fotoğrafının çekildiğini öğrenen genç kız neye uğradığını şaşırdı.
BAŞKA KADINLARA AİT FOTOĞRAFLAR ÇIKTI
Sabah'ın haberine göre şikayet üzerine polis ekipleri metrobüs sapığını yakalayarak gözaltına aldı. Karakola götürülen Veli Ç'nin telefonu incelemeye alındı. Şüphelinin telefonundan farklı tarihlerde çekilmiş farklı kadınlara ait onlarca fotoğraf çıktı.
"NEFSİME YENİK DÜŞTÜM"
İfadesi alınan 39 yaşındaki inşaat işçisi Veli Ç, pişkin bir savunma yaptı. Metrobüse binerken bir kadın gördüğünü ve onu beğendiğini söyleyen Veli Ç., "Biraz ilerleyince nefsime yenik düştüm ve videosunu çektim. Fark edince beni durdurdular" savunması yaptı. Pişman olduğunu söyleyen sapık daha önce bu tarz fotoğraflar çekmediğini iddia etti.
GENÇ KIZ ŞİKAYETÇİ OLDU
Fotoğrafı çekilen genç kız ise ifadesinde, yürüyen merdivenlerden çıkarken birinin kendisine seslendiğini ve kavga çıktığını düşünerek polisi aradığını söyledi.
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