İstanbul Boğazı’nda gemi trafiği askıya alındı bazı vapur seferleri iptal edildi

İstanbul Boğazı'nda elverişsiz hava şartları sebebiyle gemi trafiği askıya alınırken, ikinci bir duyuruya kadar bazı Şehir Hatları vapur seferlerinin de yapılamayacağı açıklandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 04.55 itibarıyla askıya alındığı bildirildi. Olumsuz hava koşulları sebebiyle ise bazı vapur seferleri yapılamayacak.