İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı bazı vapur seferleri iptal edildi

Son dakika haberine göre İstanbul'da etkili olan sis nedeniyle Boğaz'da gemi trafiği saat 04.55 itibarıyla askıya alındı. Açıklama Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden yapıldı. Sis nedeniyle bazı vapur seferleri de iptal edildi.

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