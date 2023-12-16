İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü Aziz Sancar’a verildi! Aziz Sancar kimdir?

İlim Yayma Vakfı 50. Yıl Özel Ödülü'nün sahibi Aziz Sancar oldu. Sancar'ın yerine TÜBİTAK Başkanı konuştu.

Aziz hocamız adına bu ödülü almak benim adıma bir şeref. İlim Yayma Vakfı'na teşekkür ediyorum. Kendimi mutlu, heyecanlı hissediyorum.

Törene video mesaj gönderen Sancar ise şunları söyledi:

İyi bir araştırmacı meraklı olmalıdır. Dünyada olup biten tüm gelişmeleri çalışmaları bilmelisiniz. Ne olup bittiğini bilmek lazım, okumak lazım, takip etmek lazım. Nobel'i aldığım gün Sayın Cumhurbaşkanı Japonya'daydı. Özellikle Cumhurbaşkanımız ile olan iletişimimizi anlatmak isterim. Bir Türk'ün Nobel aldığı öğrenmiş. Öğrenir öğrenmez beni aradı ve tebrik etti. Tüm Türkiye çok sevindi. Ben doktorluk yaptım. İnsanların acılarını gördüm. Kanserli hastalara karşı çaresizliğimi gördüm. Anladım ki bunların çözümü temel bilim yapmak. İlim Yayma Vakfı'nın temel bilimlere önem vermesi beni mutlu etti, umarım böyle devam ederler.

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