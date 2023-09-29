İstanbul’un gezilmesi gereken 15 semti listelendi! Şehrin tarihi şölenini buram buram keşfedin!

Galata

Beyoğlu ilçesinde bulunan Galata, İstanbul'un en eski semtlerinden biridir. Tarihte Cenevizlilerin kolonisi olan Galata, İstanbul'un fethi ile birlikte savaşsız bir şekilde Osmanlı'nın yönetimine geçer. Kültürlerin buluşma noktası olan Galata'da, Cenevizlilerden kalma Galata Kulesi, ve Galata surlarının yanı sıra çok sayıda tarihi kilise, sinagog ve cami de yan yana bulunmaktadır. Günümüzde İstanbul'un en turistik noktalarından biri olan Galata, kentin de simgelerinden biri olma özelliği taşımaktadır. Retro mağazaları, kafeleri ve barlarıyla Galata, İstanbul'un uyumayan semti olarak biliniyor.

Balat

Fatih ilçesine bağlı olan Balat, Haliç kıyısının tarihi semtlerinden biri olma özelliği taşıyor. Tarihte Rum aristokratlarının yaşadığı semt olarak bilinen Balat, günümüzde yeniden bir canlanma dönemine girmiş durumda. Özellikle bölgede çekilen dizilerden sonra, Balat'a gelen ziyaretçi sayısı hızla arttı. Günümüzde Balat, kafelerin, sanat galerilerinin bulunduğu bir semt haline gelmeye başladı.

Arnavutköy

İstanbul'un en ünlü semtlerinden biri olan Arnavutköy, tarihi yapıları, farklı inançları bir arada yaşatan çokkültürlü yapısıyla dikkat çekiyor. Son yıllarda semtte açılan kafeler de Arnavutköy'e ayrı bir hava katmış durumda. Son olarak ünlü İngiliz dergisi TimeOut, Arnavutköy'ü dünyanın en havalı semtlerinden biri seçti.

Beyoğlu

Kırmızı renkli nostaljik tramvayı, tarihi hanları, müze ve galerileriyle İstiklal Caddesi, İstanbul'da yabancı turistlerin en gözde rotası olma özelliği taşıyor. Tarihteki adıyla Pera, İstanbul'da Batılılaşma hareketlerinin en çok hissedildiği ve mimariyle gündelik yaşantıya yansıdığı yer olarak Osmanlı döneminde ön plana çıkmıştı.

Günümüzde Beyoğlu, İstanbul'un yine en önemli mekânlarının başında gelmekte. Öyle ki İstiklal Caddesi, dünya çapında bir üne sahip. İstanbul'a dair en çok bilinen şeylerden biri Beyoğlu'nda bulunan İstiklal Caddesi ve onun kalabalığı. Kentin kalbinin attığı bu cadde tarihi yapıları, eğlence mekanları ve kalabalığıyla ünlü.