Mesajla taciz tazminatsız kovulma sebebi! Gece yarısı aldığı mesajla şoke oldu: Bir an bastırdığım duygularıma yenildim

"İŞ MAHKEMESİ TAZMİNATI ÖDENSİN"



A.N. 6.İş Mahkemesine verdiği dilekçede kötü niyetli olmadığını, iş sözleşmesinin bu nedenle feshinin ağır bir yaptırım olduğunu belirtti. Mahkeme ise sarkıntılık eylemiyle iş sözleşmesinin sona erdirilmesinin çok ağır bir yaptırım olduğunu, A.N.'nin bu hatasını anlayıp hatasından çabuk dönerek özür dilediğin ve pişman olduğu belirterek yıllarca çalışan bir işçinin bu nedenle sözleşmesinin feshedilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı belirterek tazminatını ödenmesi kararını verdi.