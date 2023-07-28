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Mesajla taciz tazminatsız kovulma sebebi! Aldığı mesajla şoke oldu

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 08:31
İstanbul'da bir kozmetik şirketinde çalışan A.N. aynı işyerindeki kadın işçiye sabah başlayıp gece yarısına kadar mesajlar gönderdi. Kadının kendisini reddetmesi üzerine, bu kez "bir an bastırdığım duygularıma yenildim. Özür dilerim" mesajı gönderen A.N., kadının şikayeti üzerine işten atıldı. Bunun üzerine kıdem ve ihbar tazminatı davası açan A.N'nin mesajlar yüzünden işten kovulmasının ağır bir yaptırım olduğunu belirten Bakırköy 6. İş Mahkemesi, tazminatının ödenmesini hükmetti. İşyeri avukatları ise davayı Yargıtay'a taşıdı.
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