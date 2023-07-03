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Trabzon'da buhar kazanı patladı iş yeri harabeye döndü! 1 ölü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 03.07.2023 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023
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Trabzon’da buhar kazanı patladı iş yeri harabeye döndü! 1 ölü

Trabzon'da bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, bina harabeye döndü. Buhar kazanından kaynaklandığı tespit edilen patlama sonrası harabeye dönen bina havadan görüntülendi.

Trabzon'un Ortahisar ilçesindeki bir tesiste meydana gelen patlama sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çağlayan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir endüstriyel temizlik tesisinde buhar kazanındaki basınç kaynaklı patlama meydana geldi.

Patlamanın ardından olay yerine jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, Afganistan uyruklu H. Ajmal Mustaki'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekiplerince olay yerinde geniş güvenlik önlemi alındı.

Vali İsmail Ustaoğlu ile Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

"PATLAMANIN NEDENİ DETAYLI ŞEKİLDE ARAŞTIRILACAK"
Vali Ustaoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Ortahisar ilçesi Çağlayan Mahallesi'ndeki endüstriyel temizlik işletmesinde sabah saatlerinde patlama meydana geldiğini söyledi.

Patlamanın ardından ekiplerin olay yerine intikal ettiğini belirten Ustaoğlu, "Tüm 112 ekiplerimiz, AFAD ekiplerimiz olaya müdahale ediyorlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Burada bir buhar kazanının patlaması sonucu 3 katlı binada ağır hasar meydana geliyor. 1 kaybımız var. Tespitlere göre onun dışında herhangi bir yaralımız yok. Şimdi savcımız da olay yerine geldi." diye konuştu.

Ustaoğlu, patlamanın nedeninin de detaylı şekilde araştırılacağını vurgulayarak, "Yabancı uyruklu, günübirlik buraya gelen Afgan uyruklu bir vatandaş olduğunun tespiti yapıldı. Sadece ismini şu an öğrenebildik. Detaylı çalışmaları arkadaşlarımız yapacak. Geçmiş olsun diyorum." dedi.

Buhar kazanı patladı iş yeri harabeye döndü BUHAR KAZANI PATLADI İŞ YERİ HARABEYE DÖNDÜ

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