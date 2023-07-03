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Trabzon'da buhar kazanı patladı iş yeri harabeye döndü! 1 ölü

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Giriş: 03.07.2023 15:42
Güncelleme:03.07.2023 15:42
Trabzon'da bulunan bir tesiste meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybederken, bina harabeye döndü. Buhar kazanından kaynaklandığı tespit edilen patlama sonrası harabeye dönen bina havadan görüntülendi.
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