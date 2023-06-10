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MOV Cosmetic devrim yaratan trend ürünleriyle Avrupa’nın yakın markajında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.06.2023 Güncelleme Tarihi: 10.06.2023
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MOV Cosmetic devrim yaratan trend ürünleriyle Avrupa’nın yakın markajında

MOV Cosmetic dünya trendlerine yön vermeye devam ediyor. Dünyanın dört bir yanından binlerce kullanıcısı olan MOV Cosmetic Yönetimi; "2017 yılından bu yana dünyada trend olabilecek ürünleri öngörmek ve en iyisi olmak elbette kolay bir süreç değildi.Yıllardır dünyanın birçok ülkesinde düzenlenen uluslararası fuarlar ve kozmetik alanındaki en iyi üreticiler yakın markajımızdaydı. Teknolojinin gelişimiyle beraber moda dünyasında olduğu gibi kozmetik alanda da devrim sayılabilecek yenilikler olmalıydı. Bir süredir yurt dışında yaptığımız çalışmalar sonucu MOV ailesi olarak Glitter Sim üretimiyle ne kadar doğru karar verdiğimizi fark ettik. Her cilt tipine uygun olarak yarattığımız markamıza dünyanın dört bir yanından yüzbinlerce ilgi tabiki gurur verici" dedi.

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