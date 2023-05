19 Mayıs’ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs 2023 Cuma günü havale, EFT yapılabilecek mi?

Bankada işi olanlar 19 Mayıs Cuma günü çalışıp çalışmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Her ne kadar dijital banka imkanı bulunsa da her işlem internetten halledilmiyor. Her hangi bir sebeple bankasının şubesine gitmek isteyenler ya da EFT, havale işlemi gerçekleştirecekler bu güne dair detayları araştırıyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT, havale yapılabiliyor mu?