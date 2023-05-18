19 Mayıs'ta bankalar açık mı, çalışıyor mu? 19 Mayıs 2023 Cuma günü havale, EFT yapılabilecek mi?
19 Mayıs'ta bankalar çalışacak mı sorusunun cevabı merak konusu oldu. Resmi tatil olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vatandaşlar, kamu ve özel bankaların çalışıp çalışmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT, havale yapılabiliyor mu? İşte tüm detaylar...
Bankada işi olanlar 19 Mayıs Cuma günü çalışıp çalışmadıklarını öğrenmeye çalışıyor. Her ne kadar dijital banka imkanı bulunsa da her işlem internetten halledilmiyor. Her hangi bir sebeple bankasının şubesine gitmek isteyenler ya da EFT, havale işlemi gerçekleştirecekler bu güne dair detayları araştırıyor. Peki 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? EFT, havale yapılabiliyor mu?
19 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, gençlere ithaf edilen bir milli bayram olma özelliği taşıyor. Dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak değerlendiriliyor.
19 MAYIS CUMA BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı resmi tatil olduğundan o gün yapılan havale işlemleri ilk iş günü olan 22 Mayıs Pazartesi günü tamamlanacak ve hesaplara yatacak.
19 Mayıs 2023 Cuma günü Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Resmi tatil sayıldığından bankalar hizmet vermeyecek.
Şubeler yerine online bankacılık işlemleri kullanılacak.
19 MAYIS EFT VE HAVALE YAPILABİLİR Mİ?
19 Mayıs Cuma günü bankaların kapalı olması nedeniyle Havale işlemleri yapılabilecek. Ancak EFT işlemleri Pazartesi günü hesaplara yansıyacak. Son dönemde limiti oldukça yükseltilen FAST ile günlük 20 bin TL'ye kadar olan tutarı ücret ödeyerek başkasının hesabına gönderebilirsiniz.
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