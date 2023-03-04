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Deprem bölgesine giden gönüllü doktorun paylaşımı herkesi ağlattı: Kalbinin acısını sarmaya gelmiş

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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Deprem bölgesine giden gönüllü doktorun paylaşımı herkesi ağlattı: Kalbinin acısını sarmaya gelmiş

Türkiye 6 Şubat tarihinde saatler 04.17’yi gösterdiği sırada asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık 2 büyük deprem 11 ilde yıkıma neden oldu. Yaşanan dehşetin ardından deprem bölgesinde binlerce gönüllü doktor yaraları sarmak için seferber oldu. O doktorlardan biri olan Şeyda Kayhan’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımı ise herkesi ağlattı. Kayhan, “Bir kadın kolunu tutarak geldi. Bir şeyi yoktu. “Benim çocuklarım öldü, kolum çok ağrıyor” diye ağladı. Çare aramaya gelmiş bize. Kalbinin acısını sarmaya gelmiş. Kolunu bıraktık, sarıldık...” dedi.

Tüm Türkiye asrın felaketi için seferber oldu. Binlerce gönüllü doktordan biri de İzmir İl Sağlık Müdürlüğü'nde başkan yardımcısı olan Uzm. Dr. Şeyda Kayhan oldu. Depremin ilk gününden itibaren Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde canla başla çalıştı.

Hem sağlık koordinasyonunda hem de kurulan sağlık çadırında depremzedelerin tedavilerini yaptı.

Genç doktor, yaşadığı can acıtan yüzlerce an ve anıdan bazılarını sosyal medya hesabında paylaştı. Onlardan en dikkat çekeni ise sağlık çadırına gelen bir kadın oldu.

Sağlık çadırının önünde oturduğu bir an çadıra 40'lı yaşlarında bir depremzede geldi. Ona bakarak ağlamaya henüz başlamamışken bir meslektaşı fotoğrafını çekti.

Doktor Kayhan o anlarda yaşadıklarını paylaştı:

"Depremzede kadın kolunu tutarak geldi. Doktor bey şikayetini sordu. "Kolum ağrıyor" dedi önce. Sonra "Çok ağrıyor" dedi. Kırık var sanıp ben de bakmak için gittim. Doktor bey bakmaya çalıştıkça "Çok ağrıyor kolum" diye ağlamaya başladı."

Doktor Kayhan, "Evirdi, çevirdi yok, kol normal. "Benim bütün çocuklarım öldü, kolum çok ağrıyor" diye bağırarak ağlamaya başladı birden. "Kolum ağrıyor" ağlaması "Benim bütün çocuklarım öldü" ağıdına döndü. Öylece donakaldık hepimiz. Bu dünya üzerinde "Bütün çocuklarım öldü"den daha acı bir cümle var mıdır acaba? Kalbinin acısından duramamış yerinde kadıncağız. Bunun için sağlık çadırına gelinir mi onu da bilememiş." dedi.

"HER BAKTIĞIM YERDE ACI BİR HİKAYE"

Sabah'ın haberine göre Doktor Kayhan, "Kolum ağrıyor" deyip kolunu tutarak gelmiş. Çare aramaya gelmiş bize. Kalbinin acısını sarmaya gelmiş. Kolunu bıraktık. Sarıldılar doktor beyle, sarıldık hep birlikte. Sımsıkı sarıldık, ağladık. Geçmedi yürek sızısı, geçmeyecek de ömrünce. Ama iyi geldi sarılmak. Sarılmak hep iyi gelir. Yanındakine sarılamaz, hepsi yaralı, hepsi acılı, bizlere sarılıyorlar, bizler de onlara. Her baktığım yerde acı bir hikaye var." ifadelerini kullandı.

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