Deprem bölgesine giden gönüllü doktorun paylaşımı herkesi ağlattı: Kalbinin acısını sarmaya gelmiş

Doktor Kayhan, "Evirdi, çevirdi yok, kol normal. "Benim bütün çocuklarım öldü, kolum çok ağrıyor" diye bağırarak ağlamaya başladı birden. "Kolum ağrıyor" ağlaması "Benim bütün çocuklarım öldü" ağıdına döndü. Öylece donakaldık hepimiz. Bu dünya üzerinde "Bütün çocuklarım öldü"den daha acı bir cümle var mıdır acaba? Kalbinin acısından duramamış yerinde kadıncağız. Bunun için sağlık çadırına gelinir mi onu da bilememiş." dedi.