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Türkiye’yi ağlatan kader! Adıyaman’da depremde hayatlarını kaybeden Selin ve Serin’in acı hikayesi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.02.2023 Güncelleme Tarihi: 25.02.2023
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Türkiye’yi ağlatan kader! Adıyaman’da depremde hayatlarını kaybeden Selin ve Serin’in acı hikayesi

6 Şubat’ta Kahramanmaraş depremine Adıyaman'da yakalanan KKTC'li kolej öğrencisi voleybolcuları hayatlarını kaybetmişti.  Yıkılan otel enkazının altından gözleri yaşartan acı dolu hikayeler çıkmaya devam ediyor. Depremde hayatlarını kaybeden 13 yaşlarındaki Selin Karakaya ve Serin İpekçioğlu’nun aynı gün aynı hastanede dünyaya geldiği ve deprem akşamı da aynı odayı paylaşan iki yakın arkadaşın yataklarını yan yana birleştirip birlikte uyudukları ortaya çıktı. Selin ve Serin’in cenazeleri de yan yana toprağa verildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden voleybol turnuvasına katılmak için 3 Şubat'ta geldikleri Adıyaman'da depreme yakalanan Gazimağusa Türk Maarif Koleji öğrencilerinin acısı Türkiye'nin yanı sıra Yavru Vatanı da adeta yasa boğdu.

35 kişilik kafilede bulunan 28 ortaokul öğrencisinin tamamı hayatını kaybetti. Hedefleri ve hayalleri olan öğrencilerden geriye göz yaşartan hikayeleri kaldı. O acı hikayelerden birini de, çok yakın iki arkadaş olan Selin ve Serin yazdı.

AYNI GÜN AYNI HASTANEDE YAN YANA ODALARDA DOĞDULAR

Sabah'ın haberine göre, Selin Karakaya ve Serin İpekçioğlu, KKTC Gazimağusa'da 29 Ocak 2009 günü aynı hastanede bir kaç saat arayla yan yana bulunan odalarda dünyaya geldiler.

Daha önce de birbirlerini tanıyan aileler, hastanedeki doğum sürecinde yakın aile dostluğu kurdular. Selin ve Serin, daha bebek yaşlarından itibaren birlikte büyüyüp birlikte doğum günü kutladılar. Türk Maarif Kolejini de birlikte kazandılar. İkisi de hem satranç, hem de voleybol tutkunuydular. Okulun voleybol takımına da birlikte katıldılar.

AYNI GÜN AYNI OTELDE YAN YANA GÖZLERİNİ YUMDULAR

İki çok yakın arkadaş, yaşanan yüzyılın felaketine de birlikte yakalandılar. 3 Şubat günü giriş yaptıkları İsias Otelinde öğretmenlerine aynı odayı paylaşmak istediklerini söylediler.

5 Şubat günü oynadıkları voleybol müsabakasından sonra akşam saatlerinde odalarına çekildiler. İki yakın arkadaş, odadaki iki yatağı birleştirip yan yana uykuya daldılar. 6 Şubat saat 04:17'de yaşanan 7,7'lik büyük depreme uykuda yakalanıp enkaz altında kaldılar. İkisinin de cansız bedenleri 10 Şubat günü çıkarılırken, cenazeleri de yine yan yana toprağa verildi.

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