Hatay’da acı ayrılık! İki farklı binada enkaz altında kaldılar | Geriye kalan kareler herkesi hüzne boğdu

Başak Çetinkaya diğer paylaşımlarında, "Günlerdir çaresiz kalmanın ne demek olduğunu iliklerime kadar hissediyorum. Nasıl iyi olurum, nasıl iyi oluruz bu konuya dair en ufak fikrim yok. Şimdi arasam ne derim bilmiyorum. Ne dersin, ne kadar susarız? Şimdi arasam seni, arayabilsem. Bildiğim tüm dillerde "dön" desem sana, diyebilsem. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.

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