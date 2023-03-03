Hatay’da acı ayrılık! İki farklı binada enkaz altında kaldılar | Geriye kalan kareler herkesi hüzne boğdu
Türkiye 6 Şubat’ta asrın felaketiyle sarsıldı. Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde yıkıma neden oldu. Hatay’da iki farklı binada enkaz altında kalan nişanlı çifti deprem ayırdı. Arkalarında "Son nefesimde elimi sen tutacaksın" sözlerini bıraktılar. İkilinin Yalın'ın "meleklerin sözü var" şarkısını söylerken çekilmiş videosunu 7.5 milyon kişi izledi. Binlerce insan başsağlığı dilerken Yalın'dan da depremde yaşadığı ağır kayıpla ilgili mesaj geldi. İşte Başak Çetinkaya ve Recep Toy'un hikayesi Türkiye'yi ağlattı.
Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde farklı binalarda enkaz altına kalan nişanlılardan Başak Çetinkaya canlı olarak çıkmayı başarırken, Recep Toy ise yaşamını yitirdi. 9 yıldır beraber olan genç çiftin depremden önce Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını birlikte söyledikleri bir videoları ortaya çıktı.
YALIN'DAN MESAJ
Şarkıcı Yalın da 7.5 milyon kez izlenen videoya tepkisiz kalamadı. Yalın videonun altına "Başın sağolsun Başak, çok üzgünüm" diye yazdı.
9 YIL BEKLEMİŞLER
Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan "9 sene birbirimizi bekledik. Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim" diye veda etti.
İKİSİ DE İKİ FARKLI ENKAZIN ALTINDA KALDI
Hatay'ın Antakya ilçesinde depreme iki farklı binada yakalanan nişanlılardan Başak Çetinkaya ile nişanlısı Recep Toy enkaz altında kaldı. Başak Çetinkaya ilk gün enkaz altında çıkmayı başardı. Başak Çetinkaya kurtulduktan sonra, nişanlısı Recep Toy'un bulunduğu binanın enkazına koştu.
GÜNLERCE NİŞANLISINI BEKLEDİ
Günlerce nişanlısı için enkaz başında bekleyen Başak Çetinkaya yardım istedi, dua etti. Depremin 3. günü Recep Toy'un kedisi enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Başak umutlandı, "3 gün sonra kedimizi enkazdan çıkardık. Canım bebeğim sen benim mucizemsin. Şimdi sıra Recep'imde. Recep sensiz uyumazdı. Oradan çıkacak yine sarılıp uyuyacaksınız" diye yazdı.
Ancak Başak Çetinkaya'nın hayatının en acı bekleyişi hüzünle sonuçlandı. Nişanlısı Recep Toy enkazdan sağ olarak çıkarılamadı. Çalışmaların 3. gününde ekipler talihsiz gencin cansız bedenine ulaştı, Başak Çetinkaya gözyaşlarına boğuldu.
9 yıldır beraber olan genç çiftin depremden Yalın'ın 'Meleklerin sözü var' şarkısını söyledikleri bir videoları ortaya çıktı. Başak ve Recep'in görüntülerde şarkının "Son nefesimde elimi sen tutacaksın. Son sözlerimi bir sen duyacaksın. Meleklerin sözü var" nakaratını birlikte söyledikleri ve ellerini sımsıkı tuttukları görülüyor. Şarkıcı Yalın da bu videoya tepkisiz kalamadı, videonun altına "Başın sağolsun Başak, çok üzgünüm" diye yazdı.
ÇOK SEVDİĞİ NİŞANLISINA BÖYLE VEDA ETTİ
Başak Çetinkaya'ya Başak ile Recep'in evlilik hayalleri enkazın altında kalırken, genç kadın nişanlısına sosyal medyadan "9 sene bekledik birbirimizi. Bu dünyada kavuşamadık ama her nereye gittiysen bekle beni. Kavuşacağız. Meleklerin sözü var canım sevgilim" diye veda etti.
Başak Çetinkaya diğer paylaşımlarında, "Günlerdir çaresiz kalmanın ne demek olduğunu iliklerime kadar hissediyorum. Nasıl iyi olurum, nasıl iyi oluruz bu konuya dair en ufak fikrim yok. Şimdi arasam ne derim bilmiyorum. Ne dersin, ne kadar susarız? Şimdi arasam seni, arayabilsem. Bildiğim tüm dillerde "dön" desem sana, diyebilsem. Başını göğsüme sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim" şeklindeki sözleri yürekleri dağladı.
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