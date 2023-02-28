62 saat sonra enkazdan sağ çıkarılan Cihan Emir Parlak'tan acı haber geldi
Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük deprem 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Adıyaman'da depremde enkaz altında kalan ve 62 saat sonra çıkarılan genç Galatasaraylı Cihan Emir Parlak'ın hastanede vefat ettiği açıklandı. Galatasaray kulübü, Cihan Emir için baş sağlığı mesajı yayınladı.
Ankara'daki Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 12 yaşındaki Galatasaraylı Cihan Emir, hayata gözlerini yumdu. Galatasaray kulübünden de genç taraftar için taziye mesajı yayınlandı.
Galatasaray resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Depremden sağ olarak kurtulan ve Galatasaray sevgisiyle içimizi ısıtan Cihan Emir Parlak'ın, vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrendik. Genç taraftarımıza Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı dileriz. Seni hep gülen yüzünle hatırlayacağız Cihan…" denildi.
KEREM AKTÜRKOĞLU VE MUSLERA İLE GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞMÜŞTÜ
Cihan Emir Parlak, hayatını kaybetmeden önce Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur, futbolcular Fernando Muslera ve Kerem Aktürkoğlu ile telefonda görüşmüştü.
CİHAN EMİR PARLAK DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Kerem Aktürkoğlu'nun "Nasılsın, seni çok güçlü gördüm aferin sana. Sen büyük savaşçısın. Hepimiz seni çok seviyor ve dua ediyoruz" sözlerine üzerine duygu dolu anlar yaşayan Cihan Emir Parlak, "İyiyim abi, sizin sayenizde daha iyi ve daha güçlü olacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
BAŞKAN DURSUN ÖZBEK, FENERBAHÇE MAÇI İÇİN SÖZ VERMİŞTİ
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile de telefonda görüşen Cihan Emir Parlak, İstanbul'a gelip Fenerbahçe maçını tribünde izlemek istediğini söylemişti.
Dursun Özbek de Cihan Emir'e, "Sizi gördüğüm için seviniyorum. Çok geçmiş olsun. En kısa zamanda da görüşürüz. Fenerbahçe maçına sizi getireceğim, şampiyonluk maçı olacak" ifadelerini kullanmıştı.
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