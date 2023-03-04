İstanbul depreminde beşik gibi sallanmıştı! 480 daireli 38 katlı bina yine gündemde: 8 büyüklüğündeki depreme dayanır
Esenyurt ilçesindeki 480 dairenin bulunduğu 38 katlı bina Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Bazıları yapıdan tedirgin, binada yaşayanlar ise sağlamlığından emin. Dev binayı yapan firma ise 8 büyüklüğündeki depreme dayanacağını iddia ediyor. Öte yandan 2019 yılında İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde binanın sallandığı görüntüler yeniden gündem oldu.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme ilişkin açıklamaların peş peşe geldiği günlerde Esenyurt ilçesindeki 480 dairenin bulunduğu 38 katlı bina yeniden gündeme geldi.
Dev bina, 3 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde henüz inşaat halindeyken ileri geri sallanmış ve bu görüntüler çok konuşulmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden güdeme gelen dev gökdelen ilgili binayı yapan Başyapıt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat İzsiz ve çevredeki vatandaşlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
'ÜNİVERSİTE ONAYLI'
Milliyet'in haberine göre, Nihat İzsiz şunları aktardı: "İstanbul'da zemin etüttü, statik hesapları, projesi ve depremde gösterdiği performansın analizi üniversite onaylı çok proje yok. Olanlar da 10'u geçmez. Bu bina da onlardan biri. Projenin statiği, zemin etütleri ve depremde gösterdiği performans İTÜ ve Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü profesörlerince imzalı ve onaylı. 2007 deprem yönetmeliğine göre, yapı denetimler tarafından denetlenmiş bir bina.
Binamızın bir diğer özelliği de çok sert zeminde olması. Bütün bunları bildiğimiz için çok rahatız. Hiçbir binanın yıkılmayacağının garantisi yoktur. Göreceği şiddete bağlı. Standart bir deprem yani; 7.5 - 8 büyüklüğündeki bir depremde bu binaya bir şey olmaz, raporlarımız bize onu söylüyor. Binamız C-50 beton ile yapıldı. C-50 beton da köprü ve tünellerde kullanılır. Depremden sonra vatandaşların burayla ilgili endişelerini de anlayabiliyorum. Ama şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, standartlara uygun yapıldı."
Dev binanın karşısında bulunan 6 katlı bir binada oturan Hatice Boz ise, "Sağlam yaptıklarını düşünüyorum. Birkaç yıl önce olan depremde inşaat halindeyken ileri geri sallandı ama bir şey olmadı. Bizim oturduğumuz bina ne kadar sağlam bilmiyoruz ancak olur da olası bir depremde bu dev binanın yıkılması durumunda, bizim binanın ya da çevresindeki başka binaların üzerine düşme ihtimali var" diye konuştu.
'ÜSTÜMÜZE DÜŞERSE'
Aynı bölgede 5 katlı bir apartmanda oturan Hüseyin Karakuş da yapıyla ilgili, "Bu binanın yapımın her aşamasını gördüm. Demir donanımı çok iyi yapıldı. Kendi oturduğumuz binayı kendimiz yaptığımız için biliyorum. Karşıdaki bina kesinlikle beni tedirgin etmiyor. Çünkü zemini de iyi" dedi.
Çevredeki başka bir mahalle sakini de şunları söyledi: "Esenyurt'ta bunun gibi yüzlerce bina var. Burada asıl sorgulanması gereken, bu gökdelenlere kim izin verdi? Buranın bataklıları gökdelenlerle dolu. Kafanızı kaldırdığınızda gördüğünüz şey, betondan tabutlar başka bir şey değil."
Binada kiracı olarak oturan 27 yaşındaki Güven İnan, "Bu kadar yüksek olması insanları haliyle endişelendirebilir. Ancak güvenli olduğunu biliyorum. Kiraya çıkmadan da nasıl yapıldığına dair bilgilendirme yapıldı. Şimdiye kadar birçok yerde oturdum ancak burada kendimi çok güvende hissediyorum" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 ORUÇ BAŞLANGICI | Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İlk sahura ne zaman kalkılacak? Diyanet dini günler
- 4A, 4B, 4C EMEKLİLİK YAŞI HESAPLAMA ROBOTU | e-devlet normal şartlarda ne zaman emekli olabilirim?
- TOKİ BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER 2023 | TOKİ Anadolu Yakası kuraya hak kazananlar belli oldu! Tuzla, Silivri, Çatalca
- Deprem son dakika! 4 Mart Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay, Adana... AFAD son depremler listesi!
- Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?
- Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı?
- AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?
- DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Yalı Çapkını 22. bölüm CANLI İZLE! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
- Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...