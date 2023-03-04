İstanbul depreminde beşik gibi sallanmıştı! 480 daireli 38 katlı bina yine gündemde: 8 büyüklüğündeki depreme dayanır

'ÜNİVERSİTE ONAYLI'

Milliyet'in haberine göre, Nihat İzsiz şunları aktardı: "İstanbul'da zemin etüttü, statik hesapları, projesi ve depremde gösterdiği performansın analizi üniversite onaylı çok proje yok. Olanlar da 10'u geçmez. Bu bina da onlardan biri. Projenin statiği, zemin etütleri ve depremde gösterdiği performans İTÜ ve Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü profesörlerince imzalı ve onaylı. 2007 deprem yönetmeliğine göre, yapı denetimler tarafından denetlenmiş bir bina.

Binamızın bir diğer özelliği de çok sert zeminde olması. Bütün bunları bildiğimiz için çok rahatız. Hiçbir binanın yıkılmayacağının garantisi yoktur. Göreceği şiddete bağlı. Standart bir deprem yani; 7.5 - 8 büyüklüğündeki bir depremde bu binaya bir şey olmaz, raporlarımız bize onu söylüyor. Binamız C-50 beton ile yapıldı. C-50 beton da köprü ve tünellerde kullanılır. Depremden sonra vatandaşların burayla ilgili endişelerini de anlayabiliyorum. Ama şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, standartlara uygun yapıldı."