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İstanbul depreminde beşik gibi sallanmıştı! 480 daireli 38 katlı bina yine gündemde: 8 büyüklüğündeki depreme dayanır

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.03.2023 Güncelleme Tarihi: 04.03.2023
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İstanbul depreminde beşik gibi sallanmıştı! 480 daireli 38 katlı bina yine gündemde: 8 büyüklüğündeki depreme dayanır

Esenyurt ilçesindeki 480 dairenin bulunduğu 38 katlı bina Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Bazıları yapıdan tedirgin, binada yaşayanlar ise sağlamlığından emin. Dev binayı yapan firma ise 8 büyüklüğündeki depreme dayanacağını iddia ediyor. Öte yandan 2019 yılında İstanbul'da meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde binanın sallandığı görüntüler yeniden gündem oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Marmara bölgesinde ve özellikle İstanbul'da gerçekleşmesi beklenen depreme ilişkin açıklamaların peş peşe geldiği günlerde Esenyurt ilçesindeki 480 dairenin bulunduğu 38 katlı bina yeniden gündeme geldi.

Dev bina, 3 yıl önce meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremde henüz inşaat halindeyken ileri geri sallanmış ve bu görüntüler çok konuşulmuştu. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden güdeme gelen dev gökdelen ilgili binayı yapan Başyapıt İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nihat İzsiz ve çevredeki vatandaşlar dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

'ÜNİVERSİTE ONAYLI'

Milliyet'in haberine göre, Nihat İzsiz şunları aktardı: "İstanbul'da zemin etüttü, statik hesapları, projesi ve depremde gösterdiği performansın analizi üniversite onaylı çok proje yok. Olanlar da 10'u geçmez. Bu bina da onlardan biri. Projenin statiği, zemin etütleri ve depremde gösterdiği performans İTÜ ve Cerrahpaşa Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü profesörlerince imzalı ve onaylı. 2007 deprem yönetmeliğine göre, yapı denetimler tarafından denetlenmiş bir bina.

Binamızın bir diğer özelliği de çok sert zeminde olması. Bütün bunları bildiğimiz için çok rahatız. Hiçbir binanın yıkılmayacağının garantisi yoktur. Göreceği şiddete bağlı. Standart bir deprem yani; 7.5 - 8 büyüklüğündeki bir depremde bu binaya bir şey olmaz, raporlarımız bize onu söylüyor. Binamız C-50 beton ile yapıldı. C-50 beton da köprü ve tünellerde kullanılır. Depremden sonra vatandaşların burayla ilgili endişelerini de anlayabiliyorum. Ama şunu da gönül rahatlığıyla söyleyebilirim, standartlara uygun yapıldı."

Dev binanın karşısında bulunan 6 katlı bir binada oturan Hatice Boz ise, "Sağlam yaptıklarını düşünüyorum. Birkaç yıl önce olan depremde inşaat halindeyken ileri geri sallandı ama bir şey olmadı. Bizim oturduğumuz bina ne kadar sağlam bilmiyoruz ancak olur da olası bir depremde bu dev binanın yıkılması durumunda, bizim binanın ya da çevresindeki başka binaların üzerine düşme ihtimali var" diye konuştu.

'ÜSTÜMÜZE DÜŞERSE'

Aynı bölgede 5 katlı bir apartmanda oturan Hüseyin Karakuş da yapıyla ilgili, "Bu binanın yapımın her aşamasını gördüm. Demir donanımı çok iyi yapıldı. Kendi oturduğumuz binayı kendimiz yaptığımız için biliyorum. Karşıdaki bina kesinlikle beni tedirgin etmiyor. Çünkü zemini de iyi" dedi.

Çevredeki başka bir mahalle sakini de şunları söyledi: "Esenyurt'ta bunun gibi yüzlerce bina var. Burada asıl sorgulanması gereken, bu gökdelenlere kim izin verdi? Buranın bataklıları gökdelenlerle dolu. Kafanızı kaldırdığınızda gördüğünüz şey, betondan tabutlar başka bir şey değil."

Binada kiracı olarak oturan 27 yaşındaki Güven İnan, "Bu kadar yüksek olması insanları haliyle endişelendirebilir. Ancak güvenli olduğunu biliyorum. Kiraya çıkmadan da nasıl yapıldığına dair bilgilendirme yapıldı. Şimdiye kadar birçok yerde oturdum ancak burada kendimi çok güvende hissediyorum" dedi.

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